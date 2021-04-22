Ограничения движения 2021: где и когда в Хабаровске перекроют дороги?

Перед Днем Победы в Хабаровске будет ограничено движение личного и общественного транспорта Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Ежегодно в преддверии 9 Мая во всех городах России, где проводится парад, на время репетиций перекрывают дороги. В этом году в Хабаровске репетиции и тренировки начнутся уже на следующей неделе.

Как сообщает администрация Хабаровска, первое ограничение движения запланировано на 26 апреля. В этот день, а также повторно 28 апреля и 3 мая, пройдут тренировки пеших колонн. Движение всех видов транспорта будет ограничено с 16:00 до 23:00 по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

В эти дни на указанных улицах также будет ограничена стоянка транспортных средств с 13:00 до 23:00.

Репетиции с привлечением техники состоятся 29 апреля и 4 мая. Движение будет ограничено с 16:00 до 23:00 по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

Также, 29 апреля и 4 мая с 16:00 до 17:00 будут переправлять технику из воинской части к площади Ленина. Возвращение состоится с 21:00 до 23:00 в эти же дни.

Кроме того, в эти даты с 13:00 до 23:00 будет ограничена стоянка транспорта на улицах:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Амурский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до улицы Ленина);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до улицы Пушкина);

- Восточное шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до улицы Ленина);

- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от улицы Ленина до переулка Облачного);

- Облачный переулок (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854).

Генеральная репетиция состоится 7 мая с 7:00 до 14:00. В это время дороги перекроют по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

Ограничение стоянки транспорта 7 мая начнет действовать с 5:00 до 14:00 по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Амурский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до улицы Ленина);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина);

- Восточное шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до улицы Ленина);

- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от улицы Ленина до переулка Облачного);

- Облачный переулок (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854).

Вывоз техники из воинской части 7 мая продлится с 5:00 до 7:00, а возвращение - с 12:00 до 14:00.