Селянин подорвался на снаряде в своем доме в Хабаровском крае

Вероятно, мужчина лишится нескольких пальцев Фото: Иван ВИСЛОВ

В селе Обор местный житель нашел боеприпас и принес домой. По предварительным данным, мужчина решил разобрать снаряд. От внешнего воздействия боеприпас сдетонировал прямо в руке местного жителя. После взрыва мужчина получил травмы.

В окрестностях Обора в советское время находилась воинская часть, где раньше хранили боеприпасы. В 1976 году все хозяйство взлетело на воздух, а снаряды разбросало по округе. Военные зачищали территорию, но одиночные боеприпасы продолжают всплывать на поверхность.

Местные жители – завсегдатаи тех руин. Люди находят снаряды, разбирают их и сдают на металлолом. Одним из таких был 57-летний Евгений Ж. Мужчина нигде не работал и выискивал боеприпасы по окрестностям села. Найденные снаряды он хранил дома.

- 20 апреля мужчина стал разбирать один из снарядов и тот взорвался. У селянина травмы рук, угрозы жизни нет, сейчас он во второй краевой больнице в Хабаровске. Вероятно, мужчина лишится нескольких пальцев, - рассказал «КП» источник в силовых структурах региона.

Собеседник уточнил, что в момент взрыва дома никого не было. На место прибыли сотрудники ФСБ и взрывотехники, которые нашли у мужчины арсенал снарядов разного калибра. Специалистам предстоит выяснить, опасны ли боеприпасы и установить их происхождение.