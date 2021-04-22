В поселке Ванино Хабаровского края появился современный томограф

Аппарат обошелся краевому бюджету практически в 33 миллиона рублей. Фото: скриншот с видео пресс-службы Правительства Хабаровского края

Вчера, 21 апреля, в Ванинской центральной районной больнице установили магнитно-резонансный томограф. Как сообщил зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов, вскоре весь Хабаровский край будет оснащен аппаратами МРТ.

- Это очень долгожданное и значимое событие для всех жителей Ванинского района. Мы оснастились 32-срезовым магнитно-резонансным томографом. Это одна из последних моделей. Она очень хорошая. Наши сотрудники уже обучены, а машина готова к использованию. Сейчас мы ждем только лицензию на использование аппарата, - рассказал Сергей Маслов, главный врач Ванинской ЦРБ. - Подготовка помещения обошлась в 5,5 миллиона рублей, а сам аппарат - в 27 миллионов рублей. Первого пациента мы очень хотим принять уже через месяц.

Как отметил Сергей Маслов, такого аппарата очень не хватало, так как в районе высокий риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, немало сотрудников Ванинского угольного терминала получают производственные травмы разного уровня тяжести. До установки МРТ всех больных Ванинского района отправляли в Советскую Гавань, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Томограф установили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- По этой же программе томографы будут установлены в Клинико-диагностическом центре города Хабаровска, а также в Бикинской центральной районной больнице. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупка томографа в Краевую клиническую больницу №1 имени профессора С. И. Сергеева, - сообщил Евгений Никонов. - В целом за прошедший год томографы появились в территориально-консультативном диагностическом центре Комсомольска-на-Амуре, в городской клинической больнице №10 города Хабаровска.

Кроме того, уже сейчас идет монтаж и готовится к открытию томограф в городской клинической поликлинике №3 города Хабаровска. А летом томографы появятся в городских больницах Комсомольска-на-Амуре №2 и №4.

- Я полагаю, что через очень короткое время государственная система здравоохранения не будет нуждаться в частных клиниках, и мы полностью закроем вопросы компьютерной томографии. Мы ведь не просто даем лечебным учреждениям томографы. Мы создаем информационную систему. Все они связаны между собой, поэтому по любому исследованию всегда можно получить мнение другого врача, - добавил зампред.