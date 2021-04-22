Как повлияет послание Владимира Путина на жизнь в Хабаровском крае Фото: kremlin.ru

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию четко обозначило фокусировку исполнительной власти всех уровней на 2021 год – внутренняя политика. Это не случайно – регионам предстоит преодолевать последствия пандемии, а, значит, взгляды руководителей будут обращены на внутреннюю жизнь страны, на экономические и социальные меры для поддержки непосредственно жителей.

Владимир Путин обозначил ключевые моменты, которые повлияют на жизнь многих регионов. И Хабаровского края в том числе.

- В послании Президента нас в Хабаровском крае практически все касается. В первую очередь – это социальные выплаты семьям с детьми, семьям с дошколятами, беременным, родителям, в одиночку воспитывающим детей, и другие меры социально поддержки. Коснется все это огромного числа людей в Хабаровском крае, - сказал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Глава региона выделил наиболее важные компоненты послания Владимира Путина, которые относятся непосредственно к Хабаровскому краю. Прежде всего – помощь людям. Жители края получат ещё одну единовременную выплату семьям, воспитывающим детей школьного возраста - по 10 тысяч рублей на всех школьников. Помимо этого, с 1 июля пойдут выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, растущих в неполной семье. Её размер составит 5650 рублей. Это в среднем по стране.

Женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности и испытывающих материальные трудности, будут выплачивать ежемесячно 6350 рублей, тоже в среднем.

В отдельном блоке помощи регионам Президент озвучил новацию, которая может коренным образом изменить уровень жизни в Хабаровском крае в лучшую сторону. В документе сказано: «В случае если объем коммерческого долга субъекта Федерации превышает 25 процентов его собственных доходов, федеральные власти заместят его бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года и фиксированной льготной ставкой».

Кроме того, реструктуризируют все бюджетные кредиты регионам - еще прошлогодние, на реализацию мер, связанных с противодействием эпидемии. Срок их погашения для регионов сдвигается с 1 июля 2021 года на 2029 год.

Для стимулирования развития регионов Путин предложил ввести инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить регионам таких кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллиона рублей.

Что это значит для Хабаровского края?

- Теперь долг будет бюджетным, и мы избавимся от коммерческих кредитов – это просто подарок от нашего Президента всему краю. Это позволит задышать нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие. А инфраструктурные кредиты – очень выгодные, под хороший процент на много лет позволят нам думать о новых проектах. Это и завершение обхода Хабаровска с выходом на грузопассажирский терминал на острове Большом Уссурийском, и сам грузопассажирский терминал может попасть в число инфраструктурных проектов. Это и туристические объекты, включая горнолыжный комплекс «Хехцир», и многострадальная ТМ-35, которую десятилетиями никто не мог профинансировать и построить. Это и другие проекты: трассы, которые много-много лет не ремонтировались, мосты, которых у нас больше 600 – все это можно финансировать инструментами, которые анонсировал Президент России Владимир Владимирович Путин. За что ему огромное спасибо, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Для нас такое внимание главы государства – в самом деле, подарок. Хабаровский край – один из рекордсменов страны по госдолгу – он превышает 57 млрд рублей, накопленных за последнее десятилетие. «Спасибо» прошлым руководителям. Сейчас у региона появится возможность вложить больше средств в модернизацию социальной сферы и инфраструктурные проекты, которые обеспечат возрождение региональной экономики.

По словам главы региона, Хабаровский край накопил долг, который составляет 70% от нашей доходной части, из них 70% - это как раз коммерческие кредиты. Объем доходов краевого бюджета составил 121,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 83,3 млрд рублей. Расходы бюджета составили 129,2 млрд рублей, дефицит - более 7,4 млрд рублей. Эту – огромную – цифру теперь можно будет существенно снизить.

Собственно никакого сюрприза в таком приятно-неожиданном для нашего региона решении нет. Михаил Дегтярtв последовательно поднимал проблему закредитованности Хабаровского края на федеральном уровне. Еще зимой ему удалось добиться существенных подвижек по этому вопросу, так федеральный центр согласился с его предложением о реструктуризации части долгов. Теперь, благодаря решению президента, освободить Хабаровский край от долговой нагрузки станет проще.