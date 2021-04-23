Хабаровские почтовики на треть обновили свой автопарк

Водитель Игорь Тихонов новой машиной вполне доволен Фото: Максим Молотов

Утром 23 апреля сотрудники «Почты России» представили членам правительства Хабаровского края и журналистам 27 новых автомобилей для курьерской доставки экспресс-почты по региону. Всего в край поступило 53 автомобиля различной модификации и грузоподъемности. Большинство из них уйдет в районы, в том числе в самые отдаленные отделения почты на севере края. Это беспрецедентное поступление специальной техники в Хабаровский край позволило на треть обновить автопарк «Почты России» нашего региона.

На почтовых маршрутах работают 190 водителей Фото: Максим Молотов

- От имени временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева хочу поздравить, прежде всего, всех жителей нашего региона с этим подарком. Курьерская службы «Почты России» отныне будет работать максимально оперативно. Для курьерской доставки экспресс-почты предназначены 15 универсалов LADA Largus грузоподъемностью до 750 килограммов. На их кузове изображен фирменный логотип «Курьерская служба «Почта России». Еще 39 автомобилей «ГАЗелей Соболь», три Ford Transit, шесть УАЗов выйдут на маршруты доставки почты в районах края, что позволит более оперативно доставлять письма и посылки. Комплектация грузового авто выполнена специально для «Почты России», как с точки зрения технического оснащения для эксплуатации в сложных дорожных условиях, так и с точки зрения внешнего облика, - подчеркнул в приветственном слове Алексей Гусев, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Хабаровского края.

ИО министра информационных технологий края Алексей Гусев поздравил население от имени Михаила Дегтярева Фото: Максим Молотов

По свидетельствам шоферов, получивших из рук и.о. министра ключи, машины, в общем, добротные, особенно учитывая, что они совсем новые. В них есть кондиционер и вмонтированное устройство для связи с базой, «мигалка», полный дорожный комплект (запасные шины, аптечка, огнетушитель, домкрат, набор инструментов). Ехать в таком авто приятно. Будем надеяться, что будет не менее приятно и получателям писем, бандеролей и посылок от Охотска до Бикина.

- Отмечу, что эти машины хорошо приспособлены к дальневосточным условиям. Они проходимы, непривередливы в обслуживании, устойчивы к морозу и влажности. У них даже салон непромокаемый. На такой работе не особенно заботятся о комфорте водителей, но в нашем случае «Почта России» постаралась - управлять курьерской машиной удобно, - делится Игорь Тихонов, водитель автотранспортного предприятия УФПС Хабаровского края, Комсомольск-на-Амуре.

Ключи от новых автомобилей получили водители из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Троицкого, Советской Гавани и Переяславки. Фото: Максим Молотов

Всего «Почта России» закупила 6156 отечественных автомобилей для своих нужд. Таким образом, эта структура выполнила поручение президента России поддержать отечественный автопром.

Сейчас в Хабаровском крае автомобильный парк почты насчитывает 200 машин. На маршрутах работают 190 водителей. Для перевозки почты действует 700 курьерских маршрутов. Суммарный пробег машин в регионе за год - около 5,5 миллиона километров. Этого хватит, чтобы 137 раз объехать Землю по экватору.