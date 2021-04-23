Вербное воскресенье 2021: как и когда отметят праздник в Хабаровске?

Вербное воскресенье в этом году выпало на 25 апреля, а уже через неделю в Хабаровске отметят Пасху Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно за неделю до Пасхи православные, католики и протестанты отмечают Вербное воскресенье (также: Неделя ваий, Пальмовое воскресенье, Вход Господень в Иерусалим). В этом году праздник выпал на 25 апреля.

Одной из ключевых традиций праздника является освещение веток вербы (ранее пальмовых ветвей). Считается, что освещенная верба обладает особой очистительной силой, которая поможет и духов злых отогнать, и хвори избежать. В России в Вербное воскресенье был популярен обычай слегка бить друг друга ветками вербы. При этом нужно было приговаривать: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба».

Традиционно в Вербное воскресенье в храмах и соборах Хабаровска проводят богослужение и организовывают освещение вербы.

- Обычно в этот день во всех церквях проходит праздничное богослужение. Освятить вербу можно будет в субботу после вечерней литургии, а также в воскресенье после утреннего богослужения, - рассказала Юлия Шутова, руководитель информационного отдела Хабаровской епархии.

Так, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (улица Тургенева, 24) в субботу, 24 апреля, вечерняя литургия начнется в 17:00. В воскресенье, 25 апреля, в 6:45 состоится ранняя литургия, в 9:00 литургия лития, а в 16:45 вечернее богослужение в верхнем храме.

В Градо-хабаровском соборе успения божией матери (Комсомольская площадь, 1) 24 апреля всенощное бдение запланировано на 17:00. В воскресенье, 25 апреля, в 9:00 пройдет божественная литургия, а в 16:45 - вечерняя служба.

В Храме преподобного Серафима Саровского (улица Тихоокеанская, 167) 24 апреля в 17:00 пройдет вечернее богослужение. А в Вербное воскресенье, 25 апреля, в 7:00 состоится богослужение «Неделя ваий (Вербное воскресенье)», а в 9:00 «Вход Господень в Иерусалим».

В Храме святителя Иннокентия Иркутского (улица Тургенева, 73Б) окропление верб святой водой состоится после всенощного бдения, которое начнется 24 апреля в 16:00. На следующий день в 7:00 проведут раннюю литургию, а в 9:00 - позднюю, после которой продолжится окропление верб святой водой.

Христорождественский собор города Хабаровска (улица Ленинградская, 65) приглашает на праздничные богослужения: 24 апреля в 17:00 (всенощное бдение), 25 апреля в 7:00 (ранняя литургия) и 9:30 (поздняя литургия). Освящение вербы состоится во время всенощного бдения, после ранней и поздней литургий.

Храм святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы (улица Воронежская, 49А) праздничные мероприятия проведет в субботу, 24 апреля, в 17:00, а также 25 апреля в 7:00 и 9:00.

Приход Покрова пресвятой богородицы (улица Вологодская, 28А) 24 апреля проведет всенощное бдение в 16:00. В воскресенье, 25 апреля, в 7:00 и 9:00 состоятся литургии, а в 16:00 - вечернее богослужение.