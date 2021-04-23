Звонок из банка: в Хабаровском крае снова активизировались мошенники

В Хабаровском крае снова активизировались мошенники Фото: Петр МОЛОТОВ

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Хабаровского края, звоня от имени сотрудников финансовых организаций. Предлогом часто служит операция, якобы совершенная без согласия клиента. Цель одна - получить данные карт, коды из СМС и другую информацию, чтобы добраться до чужих денег.

Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций или правоохранительных органов. В процессе разговора слышится фоновый шум колл-центра, создающий иллюзию звонка из крупной организации. Затем мошенники ставят жертву в ситуацию, когда нужно принять решение в минимальные сроки, чтобы успеть «спасти» деньги, которые пытаются «похитить». При этом злоумышленники стараются не терять контакт с жертвой, постоянно манипулируют ей и не дают возможности подумать, проанализировать ситуацию или перезвонить.

В некоторых случаях звонящие, представляясь, называли реальные фамилии сотрудников правоохранительных органов и уговаривали граждан помочь в поимке кибермошенников. Они убеждали клиента оформить кредит в банке, снять полученные деньги и отправить их злоумышленнику через платежный терминал или банкомат, чтобы поймать его с «поличным». Для убедительности с помощью специального программного обеспечения на экране телефона жертвы воспроизводился официальный номер ведомства.

Что делать в таких ситуациях и как защитить свои деньги от мошенников, рассказывает представитель отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России Дмитрий Реснянский:

- Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте бдительны и проверяйте информацию. Помните, вернуть похищенные деньги через банк не получится, если вы сами сообщили преступникам конфиденциальные данные, которые нельзя разглашать. Поэтому важно придерживаться основных правил безопасности:

- В первую очередь, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковской карты: трехзначный код с обратной стороны, ПИН-код и пароли из СМС от банка.

- Получив внезапный звонок из банка или правоохранительных органов, уточните имя, фамилию, должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. При этом важно позвонить по номеру, указанному на официальном сайте организации, а не по тому, который высвечивается на экране телефона.

- Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений от «банка». В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора горячей линии.

- Если все же мошенникам удалось списать деньги с вашей карты, то как можно скорее позвоните в банк (номер есть на обороте карты), сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Обязательно обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении.