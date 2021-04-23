Как будут ходить дачные автобусы в Хабаровском крае в 2021 году?

Сезон дачных перевозок стартует завтра, 24 апреля. Фото: правительство Хабаровского края.

В этом году в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре запланировано 20 маршрутов до дачных участков, из них 13 задействуют в Хабаровске и 7 в Комсомольске-на-Амуре.

– Расписания движения автобусов будут размещены на начальных и конечных остановочных пунктах, в средствах массовой информации, на сайте министерства и администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также в социальных сетях. На сегодняшний день специалистами министерства произведен осмотр транспорта и санитарное состояние всех остановочных пунктов, – сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства края.

Удалось сохранить прошлогодние стоимость и график движения.

ХАБАРОВСК

В краевой столице к работе приступит маршрут № 103, сообщением: Автопарк - урочище «Ситинское». Выходить он будет по вторникам, четвергам, в выходные и праздничные дни. Движение будет начинаться в 7:30, а завершаться – в 19:00. В день предусмотрено всего четыре выезда.

Маршрут №108, сообщением – пос. Заозерное – с/о Горбатый мост, будет работать ежедневно. В будние дни график работы маршрута: с 7:20 до 20:03. В выходные – с 7:12 до 20:15. Периодичность выхода один раз в два-три часа.

Также ежедневно будет работать маршрут №110, сообщением Химфармзавод – с/о «Мукомол». В будние дни движение будет происходить с 6:45 до 20:45. А в выходные – с 6:50 до 21:20. Автобусы будут ходить часто – раз в полчаса.

А вот маршрут №111, сообщением автовокзал - дачи с. Смирновка, будут ходить ежедневно, но всего семь раз в день. А в с/о «Дорожник» автобус будет заезжать и вовсе дважды в день. Начало движения в 6:49, окончание – в 19:26.

Маршрут №116, сообщением автовокзал - с/о «Содружество», будет работать по средам, в выходные и праздничные дни. В день предусмотрено только пять выездов. Движение будет осуществляться с 7:45 до 18:00.

Ежедневно будет ездить маршрут №117, сообщением автовокзал – хутор Галкино. На день запланировано всего девять выездов. В будние дни график работы маршрута: с 6:50 до 20:55. В выходные – с 7:28 до 21:11.

Каждый день будет работать и маршрут №119, сообщением автовокзал - с/о Хуторок. В будние дни график работы маршрута: с 6:42 до 18:11. В выходные – с 6:42 до 19:51. Периодичность варьируется в зависимости от дня недели.

120-й маршрут, сообщением «Автопарк» – с/о Хуторок - с/о Ивушка, будет работать лишь в среду, выходные и праздничные дни. Выезды с 7:30 до 18:40.

Маршрут № 122, сообщением «Химфармзавод» - урочище Чирки, будет работать ежедневно. В будние дни: с 7:00 до 18:50, а в выходные – с 7:00 до 21:00. Периодичность выхода – каждый час-полтора.

Автобус №125, сообщением автовокзал – с. Ровное, также будет работать ежедневно. В будние дни: с 6:45 до 21:50. В выходные: с 6:58 до 20:58. Периодичность выхода маршрута – каждые два-три часа.

Также ежедневно будет работать маршрут №128, сообщением «Автопарк» - «Садовая». В будние дни: с 7:30 до 20:10. В выходные: с 7:30 до 21:10. Периодичность выхода маршрута – каждые полчаса-час.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

В городе Юности 24 апреля к работе приступит маршрут №103, сообщением автовокзал – сады «Электрон» – сады «Кооператор». Режим работы: ежедневно с 7:20 до 19:00.

Маршрут №103у, сообщением пл. Володарского - сады «Электрон», также будет ездить каждый день с 7:00 до 17:50.

Каждый день будет работать маршрут №108, сообщением пл. Володарского – сады «Лесные». В будние и выходные дни с 7:00 до 20:00.

Кроме того, ежедневно будет ездить маршрут №108у, сообщением пл. Володарского – сады «Городские». Начало работы в 7:30, окончание – в 19:45.

Маршрут №109, сообщением пл. Володарского – сады «Бочин», будет выходить каждый день. В будние с 7:30 до 20:30. В выходные – с 7:00 до 20:00.

Автобус №110, сообщением ул. Уральская – сады «Галичный», будет выходить на маршрут ежедневно с 7:00 до 20:50.

Также, ежедневно с 7:30 до 19:30 будет работать маршрут №116, сообщением ул. Уральская – сады «Хорпинка».