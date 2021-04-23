Баракам не место в краевом центре – Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края раскрыло подробности плана по расселению деревянных бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Информация об этом стала доступна после анализа врио губернатора Михаила Дегтярева послания президента РФ Федеральному собранию.

Глава региона озвучил, что деньги на снос бараков и расселение их обитателей поступят от Минстроя России. А о том, что Дегтярев с прошлого года настойчиво и системно отстаивал интересы региона, в том числе в этом вопросе на федеральном уровне, было известно изначально.

Баракам не место в краевом центре – Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Всего до 2023 года будет выделено свыше двух миллиардов рублей, причем 300 миллионов поступят уже в этом году. Этих средств хватит на расселение 62 бараков, которые ранее не вошли в муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья.

На данный момент из 67 бараков только пять попадают под действующую программу расселения. По остальным 62 деревянным домам Дегтярев дал поручение мэрии Хабаровска в максимально сжатые сроки подготовить муниципальную программу расселения. Это те дома, что возведены с 1952 года по 1964 год. Это обязательное условие для получения федеральных средств, ведь расселять граждан из аварийного жилья должна именно администрация города.

Баракам не место в краевом центре – Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В формально признанных пригодными для проживания домах имеется 552 жилых помещения и проживает 1339 человек (345 помещений - в муниципальной собственности, 177 - в собственности граждан). Собственникам квартир в соответствии с Жилищным кодексом РФ может быть предоставлена денежная компенсация либо - по соглашению сторон - новые жилые помещения. Людям, проживающим в аварийном жилье по договорам найма, обязаны предоставить жилье.

Баракам не место в краевом центре – Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Теперь именно от мэра Хабаровска зависит, насколько быстро поступят в регион федеральные деньги, и люди будут переселены из аварийного жилья.

Программа будет рассчитана до 31 декабря 2023 года.

- Во взаимодействии с Министерством строительства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы договорились о выделении более чем двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в Хабаровске. Целый микрорайон бараков на проспекте 60-летия Октября - беда всего краевого центра. Людям полвека обещают нормальное жилье, потому что эти двухэтажки строили как временное. Сейчас мы сдвигаем решение этой проблемы с мертвой точки, - отметил Михаил Дегтярев.

Десятки лет проблема проспекта муссировалась в прессе, на общественных советах, на совещаниях в мэрии и правительстве. Бедные жители заваливали письмами прокуратуру, стройнадзор, штабы разных партий и приемные прошлых губернаторов и руководителей города и района. Безрезультатно. За эти годы так называемые дома окончательно потеряли вид жилых строений. Вот что рассказал корреспонденту «КП»-Хабаровск» местный житель Андрей, который имеет несчастье обитать в одной из этих лачуг уже два десятка лет.

Баракам не место в краевом центре – Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

- Я думаю, крепостные крестьяне в некрасовское время все же жили покомфортнее. Судите сами. Туалет у нас на улице. Но, извините за подробности, туда мало кто заходит - страшно и опасно для жизни. Колонка рядом с ним зимой перемерзает. Канализации нет. Помойка - сразу напротив подъезда. В теплое время года зловонная жидкость оттуда полноводным ручьем течет прямо в помещения на первом этаже. Пару лет назад мы с мужиками вкопали бетонные плиты, чтобы перекрыть этот поток. Жидкость пошла в обход, и теперь все по-прежнему. Писали письма в управляющую компанию, в администрацию района, прикладывали фотографии. Ответ: этого не может быть, мы вам не верим, а лично приехать посмотреть у нас времени нет. В домах живут десятки детей. Они взрослеют среди куч отбросов, среди роев навозных мух, среди таких запахов, от которых люди непривычные падают в обморок. Мы никого не можем пригласить в гости, не выпускаем детей гулять. Если врио губернатора выполнит то, что сейчас он озвучил, сотни жильцов этой рухляди на проспекте на него молиться будут, - откровенничает Андрей.

Характерно, что Хабаровск не раз признавался самым благоустроенным и комфортным для проживания городом в ДФО. Врио губернатора был в этом уверен, пока сразу по приезде в краевую столицу не попал на проспект. Вереница полуразвалившихся бараков возмутила Михаила Дегтярева. Руководитель региона тут же запустил механизм решения этой проблемы. И, как видим, добился результата.