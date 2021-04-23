Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 11:38

«Нам нечем вас порадовать, в выходные ждем осадки и холод»: Галина Брынцева о погоде на выходные

В эту субботу и воскресенье в Хабаровске будет максимум до +9 градусов
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Серая и мрачная погода ждет Хабаровск в эти выходные

Серая и мрачная погода ждет Хабаровск в эти выходные

Фото: Петр МОЛОТОВ

Недолго мы наслаждались чудесной летней погодой посреди весны. Всего пару дней постояло тепло - и вот над Хабаровским краем снова нависла угроза циклона. В эти выходные, например, в субботу в краевой столице ожидаются осадки. И ладно бы просто прошел дождь, но и температура понизится. Днем 24 апреля в Хабаровске будет максимум +9 градусов. В воскресенье и того меньше - до +8. При этом сохранится прохладный ветерок, скорость его будет достигать 7-12 метров в секунду. Галина Бынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сообщила, сколько продлится такая погода-непогода.

- Порадовать нам вас действительно нечем, почувствовали немного лето и хватит, - говорит Галина Анатольевна в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск». - Уже завтра, в субботу, придет очередной циклон, который принесет с собой и осадки, и понижение температуры. Правда, к обеду субботы дождь прекратится, но пасмурно все же будет. И так же в воскресенье - прохладно и ветрено.

Но отчаиваться не стоит. Лето все равно наступит, осталось подождать еще совсем немного. О погоде на будущую рабочую неделю «Комсомолка» сообщит дополнительно.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ