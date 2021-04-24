Добро пожаловать в «тигриную семью»: троих игроков подписал хабаровский «Амур»

Дмитрий Архипов (на фото) выполняет роль нападающего Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» рассказал о новых контрактах, которые заключил с игроками. В новый сезон «тигры» войдут с Дмитрием Архиповым, Владимиром Михасеноком и Александром Шаровым. Все хоккеисты будут играть за хабаровскую команду один год.

Дмитрий Архипов выполняет роль нападающего, играет в «Амуре» с прошлого сезона. В первом же матче за «тигров» хоккеист забросил шайбу. В составе «Амура» Дмитрий Архипов провел 23 игры, отличился шестью голами. Нападающий завершил чемпионат с лучшим показателем полезности в карьере - «+6».

- Владимир Михасенок перешел в «Амур» по ходу прошлого чемпионата. В составе хабаровской команды хоккеист провел 27 игр. Отличился двумя шайбами и тремя голевыми передачами при среднем игровом времени чуть менее десяти минут. Показатель полезности молодого игрока – «+5», - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».

Владимир Михасенок перешел в «Амур» по ходу прошлого чемпионата Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Александр Шаров попал в «Амур» из «Трактора» во время прошлого чемпионата. В составе «тигров» он провел 18 матчей, среднее игровое время - чуть больше десяти минуть. Александр Шаров забросил пять шайб, в том числе дубль в ворота «Куньлунь Ред Стар», отдал две голевые передачи. Показатель полезности - «+8».