Правительство выделит более 400 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами в Хабаровском крае

Хабаровский край - один из самых пожароопасных регионов в России Фото: Федор СКВОРЦОВ

Хабаровский край - один из самых пожароопасных регионов в России. Леса здесь горят каждый год, а города задыхаются от дыма. Однако край финансирование на борьбу с лесными пожарами недополучает. На этом акцентировал внимание врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время встречи с вице-премьером Викторией Абрамченко.

В 2021 году край недополучил внушительную сумму - 2082,3 миллиона рублей на борьбу с лесными пожарами. В апреле Михаил Дегтярев просил Правительство РФ выделить дополнительные средства из резервного фонда.

- Хабаровскому краю согласовано выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда в общей сумме 400 234,5 тысячи рублей. Из них на авиапатрулирование лесов 206 733,8 тысячи рублей и 193 500,7 тысячи рублей - для тушения лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время встречи речь шла не только о лесных пожарах, но и паводках на Амуре. Михаил Дегтярев отметил, что нужно изменить Правила пользования водных ресурсов противопаводковой емкости Бурейского водохранилища. Поручение отрабатывается. Что касается общего состояния Амура, то его будут решать системно.

- Экологические проблемы связаны, в том числе, и с промышленностью. Вместе готовим детальную «дорожную карту», системно и комплексно подойдём к проблемам и найдем оптимальные решения, - сказала Виктория Абрамченко, зампред Правительства РФ.