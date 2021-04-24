«Я бы не назвала себя известной»: девушка-оркестр из Хабаровска завоевала миллионные просмотры и признание мирового YouTube

Видео Алины Рыжехвост посмотрели более 150 миллионов человек. Фото: alina_gingertail Фото: Социальные сети

Исполнительница из Хабаровска стала звездой YouTube. Видео Алины Рыжехвост посмотрели более 150 миллионов человек. Девушка покорила зрителей аранжировками музыкальных композиций. При этом хабаровчанка использует десятки инструментов, среди которых есть уникальные. Интервью с Алиной Рыжехвост вышло на сайте ИА «Хабаровский край сегодня».

ТРОНУЛО

Алина Рыжехвост родилась в Благовещенске, в шесть лет пошла учиться в музыкальную школу по классу домры и гитары. Правда, академический подход надолго отбил интерес к музыке. Инструменты Алина убрала в ящик, а сама начала изучать компьютерные процессы в техникуме и вузе. Отряхнуть музыкальные инструменты от пыли помогло знакомство с ролевым движением.

- Тронули средневековые шотландские, скандинавские и ирландские мелодии, - рассказала Алина Рыжехвост. - Появился повод снять со стены домру, на которой давно не играла. Даже стала частью музыкальной группы, где играла на банджо, а позже научилась и на вистле - маленькой ирландской флейте, - говорит собеседница. - Параллельно занималась аранжировкой. Всякий раз, когда не хватало какого-то звучания, особенного музыкального оттенка, приходилось пополнять коллекцию инструментов. Попросила баян у дедушки, а затем начала заказывать у мастеров из разных городов России.

СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА И КОЛЕСНАЯ ЛИРА

К своим инструментам Алина относится с трепетом. Оно и не удивительно - некоторые экземпляры невозможно найти в России. Например, колесная лира - инструмент не просто редкий, а уникальный. «Арсенал» исполнительницы состоит из 20 экземпляров, среди которых арфа, гусли, гудок и даже стиральная доска.

Алина признается, что не стремится к виртуозному исполнению, ей нравится сводить музыкальные фрагменты, создавая нечто совершенно новое. Композиции девушка раскладывает на пять, а то и тридцать партий. Затем записывает, сводит и объединяет все воедино при монтаже видеоролика.

ПУТЬ НА YOUTUBE

За время активности на YouTube девушка создала свыше 80 композиций. Сочинения посвящены любимым фильмам или компьютерным играм Алины. Например, можно найти композиции «Звездным войнам» или Hades. Исполнительница не гонится за количеством, при создании видео для нее важно вдохновение.

- Когда-то на страницу в YouTube выкладывала ролики, чтобы делиться ими с друзьями. Потом обратила внимание, что число подписчиков постоянно растет, это радовало и удивляло, - добавила девушка. - Сейчас за каналом следят 1,27 млн зрителей. При этом я бы не назвала себя известной, разве что в узких кругах. На улице узнают совсем нечасто. При этом творчество на канале приходит определенный доход, позволяет заниматься любимым делом и развиваться.

Алина мечтает, что в дальнейшем ее хобби позволит не только делиться мыслями с ценителями музыки, но и путешествовать по всему миру.