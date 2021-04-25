Театральный сквер в Хабаровске очистили от мусора Фото: Правительство Хабаровского края

Парк Динамо и сквер Театральный очистили от мусора неравнодушные жители Хабаровска. Общественники и волонтеры собрали более 10 кубометров мусора, который был направлен на переработку.

Театральный сквер в Хабаровске очистили от мусора Фото: Правительство Хабаровского края

- Сейчас краевое правительство и администрация Хабаровска активно создают общественные пространства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Наша задача сделать эти пространства максимально «рабочими» и использовать их в реализации общественных проектов, а так же создавать общественные территории с инфраструктурой по раздельному сбору. раздельный сбор – это очень востребованная тема среди горожан, и мы хотим видеть больше доступных и удобных пунктов раздельного сбора в городе и крае, - рассказал Владимир Сидоров, один из координаторов движения «Раздельный сбор» в Хабаровске.

Театральный сквер в Хабаровске очистили от мусора Фото: Правительство Хабаровского края

Поучаствовать в сборе мусора и оценить благоустройство парка приехал и краевой министр ЖКХ Дарий Тюрин. Он отметил, что территория парка «Динамо» была реконструирована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году – там была уложена брусчатка, устроена зона для скейтеров, а также появились новые лавочки и малые архитектурные формы.

Театральный сквер в Хабаровске очистили от мусора Фото: Правительство Хабаровского края

- Люди сами могу решить, какое общественное пространство нужно благоустроить. 26 апреля это можно будет сделать на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Чем больше людей проголосует, тем лучше, поэтому я призываю всех принять активное участие в этом мероприятии, - прокомментировал Дарий Тюрин.

Глава краевого минЖКХ также поучаствовал в процессе озеленения сквера. Вместе с главным художником города Хабаровска Сергеем Пеньковым он посадил несколько деревьев.