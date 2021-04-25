Молодые дизайнеры представили коллекции на международной «Трансформации» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске 23 апреля прошел Международный конкурс профессионального мастерства молодых дизайнеров «Трансформация». Статус международного конкурс получил только в 2019 году. До этого около 20 лет «Трансформацию» проводили в Хабаровском технологическом колледже. Оценивало работы профессиональное жюри, в лице лучших специалистов индустрии моды города, а также, дистанционно, представители Вэйхайского технологического колледжа (КНР). Кроме того, в режиме реального времени в соцсетях проходило голосование среди зрителей.

Молодые дизайнеры представили коллекции на международной «Трансформации» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Наша основная задача – развитие молодых талантов, поддержка индустрии моды, а также расширение географии делового общения. Всем участникам я желаю творческих побед и роста, а членов жюри попрошу по достоинству оценить участников, и не скупиться на высокие оценки, - сказал Игорь Михайловский, вице-мэр города Хабаровска.

Молодые дизайнеры представили коллекции на международной «Трансформации» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Большая часть участников – студенты ХТК. Несколько показов подготовили воспитанники детских учреждений допобразования, студенты Хабаровского государственного института культуры, а также гости фестиваля – работодатели из Санкт-Петербурга и Калининграда. Команды китайского колледжа также продемонстрировали семь своих коллекций в формате видеопрезентации.

- Хотелось бы, чтобы в этот проект – бренд «Трансформация» - мы закладывали не только праздник и демонстрацию наших общих усилий. Сегодня наши образовательные учреждения ориентированы на вызовы экономики региона. А «Трансформация» - это определенный вызов индустрии красоты и стиля. По уровню организации, наполненности зала и работам участников я смело могу заявить, что мы достойно приняли эти вызовы, - сказал Владимир Зубков, начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Хабаровского края.

Оригинальный подход был у каждого участника. Например, студентка ХТК Виктория Большакова представила сразу несколько коллекций. Одну посвятила Николаю II, использовав в нарядах изображения императора. Примечательно, что каждый костюм не имел никакого отношения именно к эпохе, в которую жил последний российский император. Модели показа «Крылья империи» предстали в шортах, велосипедках, панамках, которые сейчас так популярны среди молодежи.

Молодые дизайнеры представили коллекции на международной «Трансформации» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

А в коллекции «Специи» девушка оживила соль, сахар и другие общеизвестные специи. Бордово-белая ткань «в горошек» органично смотрелась в современных фасонах, а также вызвала ностальгию по кухонному убранству советского времени.

Несколько участников оживили свои показы танцевальными элементами. Народные танцы исполнили модели объединения «Мастерица» центра детского творчества «Радуга талантов» во время демонстрации коллекции «Россия молодая».

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