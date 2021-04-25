Поролоновыми пулями по инопланетянам: в Хабаровске прошла «Библионочь»

В Хабаровске прошла «Библионочь» Фото: Максим Молотов

Немало сюрпризов

Акция «Библионочь», стартовавшая в хабаровской краевой научной библиотеке вечером 24 апреля, сильно не рекламировалась. Однако к 19.00 возле дверей «научки» на главной улице краевой столицы толпилось около сотни людей всех возрастов. Соскучился народ за месяцы ковидной изоляции по приличным тусовкам. Тем более таким.

В Хабаровске прошла «Библионочь» Фото: Максим Молотов

Коллектив ДВГНБ, готовивший акцию, в этот раз превзошел сам себя. В четырех зданиях библиотеки одновременно открылось 40 тематических площадок. Организаторы постарались совместить интеллектуальное с развлекательным, а квестовое с эстетическим. К услугам гостей были, прежде всего, фотозоны – очень разные, но так или иначе связанные с космической тематикой. Потому что, во-первых, в этом году исполнилось 60 лет первому полету человека в космос, а, во-вторых, Гагарин – наше все. Поэтому и сама акция называлась «Книга – путь к звездам».

В Хабаровске прошла «Библионочь» Фото: Максим Молотов

- Мы обрадованы, что пришло столько людей. Значит, интерес к печатному слову жив. Вы можете видеть, сколько пришло детей, подростков, студенчества. Они понимают, что общение в чате не заменишь общения с живой книгой. Всех посетителей сегодня ожидает немало сюрпризов. Например, на историческую обзорную экскурсию «Звездный чердак» и на путешествие «Плюснинские лабиринты» уже стоит немаленькая очередь. Сегодня у нас есть и музыка, и танцы, мастер-классы по рисованию, оригами, китайской каллиграфии и технике ганутель. В читальных залах библиотеки вы побываете в планетарии, на концерте авторской песни и в астрологическом салоне «Астро-бук». Кстати в последнем вам действительно сделают предсказания по книгам и составят литературный гороскоп. На улице весь вечер будет идти акция «Космический Библиодвор, там выступают артисты студии старинного бального танца «Астрид», театральная студия «На чердаке», там же состоится музыкально-театральный перфоманс «Куша’ЕМ шоу». Думаю, сегодняшняя ночь никого не может оставить равнодушным, - рассказала Раиса Наумова, заместитель генерального директора ДВГНБ.

Призрак графа

Наиболее сильное впечатление оставляют «Плюснинские лабиринты». Образно говоря, это путешествие по внутренностям здания библиотеки, построенного, как известно хабаровскими купцами Плюсниными. Дом этот довольно сложен по внутренней архитектуре. Некоторые его части открываются в год только один раз. Например, чердак. В «Библионочь» сюда разрешили вход – небольшими группами.

В Хабаровске прошла «Библионочь» Фото: Максим Молотов

Чтобы добраться сюда, нужно пройти по очень узким и крутым лестницам самого конца прошлого века. По ним бегали приказчики купцов первой гильдии знаменитых благодетелей города братьев Плюсниных. Потом здесь шухарили красные пролетарии Бойко-Павлова с винтовками, потом каппелевские белогвардейцы, затем опять большевики. Библиотекари сохраняют эти места в неприкосновенности. Под самой крышей на тупиковой площадочке с небольшим окошком перед остолбеневшими гостями вдруг встает черно-белый образ графа Муравьева-Амурского. То ли призрак, то ли фотоинсталляция.

В Хабаровске прошла «Библионочь» Фото: Максим Молотов

На чердаке два мастера школы интуитивной музыки «Cosmik Drum» Александр Поздняков и Игорь Костюков показывают, как пользоваться редчайшими перкуссионными инструментами глюкофоном и равватом. Эти звуки действительно напоминают некие глюки. Недолго и впасть в транс.

На втором этаже сумасшедшей популярностью пользуется квест «Научные победы Хабаровского края». Вопросы, ответы на которые нужно находить на всей территории обширной выставки (фотографии, репродукции, антикварные предметы, книги), очень сложные и даже неожиданные.

- Я коренная хабаровчанка, по профессии врач и родители мои были медики. Но я впервые в жизни узнала, что русский врач Николай Коротков изобрел метод измерения артериального давления не где-нибудь, а именно у нас, в Хабаровске. Во время русско-японской войны он работал в хабаровских госпиталях, лечил раненых, «выслушивал» тоны их сосудов и на этой основе сделал открытие. Теперь тонометр – один из важнейших медицинских приборов, - делится посетитель «Библионочи» Ольга Леонова.

По словам организаторов квеста, к полуночи набралось два десятка победителей. Все они получили прекрасные экземпляры энциклопедий о вселенной.

На акцию особенно много пришло родителей с детьми. Для них работало ровно половина площадок с различной тематикой. Они рисовали акварелью звезды и планеты, изготовляли мягкие игрушки с «космическим уклоном», выгибали из проволоки кольца Сатурна, расписывали магниты, учились писать сказки на допотопных печатных машинках, мастерили межзвездные корабли из войлока, участвовали в театре световых картин «Изумруд» и интерактивной игре «Почувствуй космос». Самые активные безжалостно расстреливали из шутеров поролоновыми пулями невесть откуда поналезших захватчиков-инопланетян. Ребят можно понять – сегодня они отрываются на законных основаниях.

Космонавты отдохнули

Единственная зона, которая так и осталась недоступной для гостей – плюснинские подвалы. Говорят, там и сейчас можно найти немало интересного. Но сотрудники музея сказали, что к подобному экстриму они еще не готовы.

В Хабаровске прошла «Библионочь» Фото: Максим Молотов

«Библионочь» захватила все здания краевой «научки». В региональном центре доступа к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина на Истомина 57 посетители могли посмотреть на работу (и самим принять участие) планетарного сканера. Это очень редкий прибор, он служит для оцифровки древних книг, манускриптов и инкунабул. Здесь же детско-юношеский центр «Поиск» презентовал подробную, чуть ли не почасовую лекцию о пребывании Юрий Гагарина в Хабаровске. Звучали неизвестные подробности, демонстрировались редкие фото.

Центр книжных памятников на Калинина 77а привлек гостей уникальной выставкой старинных книг по астрономии, интерактивной игрой «Угадай астронома» и весьма интригующей игровой зоной «Отдых космонавта».

«Библионочь» 25-25 апреля проводилась в нашем городе десятый раз и стала настоящим праздником для трех сотен хабаровчан.