В Хабаровске подвели итоги чемпионата ДФО по тяжелой атлетике Фото: Максим Молотов

В Хабаровске 23 и 24 апреля прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике. Соревнования, в которых участвовали 80 спортсменов из семи регионов ДФО, проводились в краевой столице впервые за 12 лет.

Хабаровский край представляли 18 атлетов обоего пола. Эти состязания носили статус отборочных. Победители отправятся на чемпионат России в Ханты-Мансийске. Чтобы заслужить эту командировку, требовалось в своей весовой категории попасть в число 18 лучших штангистов со всей страны.

В Хабаровске подвели итоги чемпионата ДФО по тяжелой атлетике Фото: Максим Молотов

- У вашего региона славные традиции. В былые времена штангисты Хабаровска гремели на весь мир. На Олимпиаде-1964 в Токио Владимир Голованов стал чемпионом. На тех же Играх его товарищи по команде Владимир Каплунов и Виктор Куренцов стали серебряными призерами. К слову, Куренцов на Олимпиаде в Мехико-1968 завоевал «золото». Еще одним призером Игр стал Юрий Никитин - на Олимпиаде-1980 стал обладателем бронзовой медали, - напомнил в приветственном слове Максим Агапитов, почетный гость хабаровских состязаний, президент федерации тяжелой атлетики России.

Чемпионат в универсальном спортивном комплексе Хабаровска проходил при поддержке врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- Тяжелая атлетика – это базовый вид спорта для нашего региона. Сегодня штангой занимается более 300 человек. К нам идет много молодежи – после некоторого спада, популярность штанги снова набирает обороты. Спортивная общественность края выражает благодарность главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву за поддержку, в том числе и этого вида спорта, - отметил Дмитрий Уткин, президент краевой федерации тяжелой атлетики.

Соревнования прошли в острой борьбе за первенство. Особенно зрителей впечатлили выступления девушек. Здесь категории спортсменок шли от 45 килограммов. Есть что-то сюрреалистичное, когда не сильно корпулентная с виду молодая женщина тягает ввысь штангу в два раза больше ее самой.

Обладателями первых комплектов наград соревнований стали девушки. Представительница Сахалинской области Анастасия Корчагина победила в весовой категории до 45 кг, подняв в сумме двоеборья 122 кг. В весовой категории до 49 кг с результатом 125 кг в двоеборье победила Юлия Цыплова из Забайкальского края. Среди спортсменок в весе до 55 кг золотую медаль с результатом 155 кг завоевала Юлия Шевцова из Арсеньева.

В Хабаровске подвели итоги чемпионата ДФО по тяжелой атлетике Фото: Максим Молотов

У мужчин первое место досталось сборной Хабаровского края, второе – приморцам и третье – дружине Амурской области.

- Тяжелая атлетика – вид спорта, где конкуренция гораздо выше, чем, например, в силовом троеборье или других видах, связанных с поднятием тяжестей. Это объясняется очень просто – лучшие попадают на Олимпиаду, а это мечта для любого спортсмена, - подчеркнул на церемонии награждения победителей Дмитрий Чикунов, министр физической культуры и спорта Хабаровского края.

Еще одним итогом чемпионата стало подписание соглашение о сотрудничестве между федерацией тяжелой атлетики России и министерством физической культуры и спорта Хабаровского края.