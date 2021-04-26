Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья26 апреля 2021 6:37

«Валим быстрее»: амурский тигр-оторва разбил машину и опрокинул женщину в соседней с ЕАО китайской провинции

Похождения редкого кота попали на видео и переполошили жителей Поднебесной
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий
Краснокнижному хищнику во время променада по полям пришлось уходить от преследования местных фермеров

Краснокнижному хищнику во время променада по полям пришлось уходить от преследования местных фермеров

Фото: Скриншот с видео

Амурский тигр из соседней с ЕАО провинции Хэйлунцзян 23 апреля навел суеты в приграничной деревне. Краснокнижному хищнику во время променада по полям пришлось уходить от преследования местных фермеров. Редкий кот пытался отстоять свое право на частную жизнь и попал на видео.

НИКОМУ НЕ ДВИГАТЬСЯ, ТИГР В ПОЛЕ

Амурский тигр пересек китайско-российскую границу в районе озера Ханка. Полосатый погулял и решил вернуться домой, в Поднебесную. По пути зверь оказался в незнакомой местности и заблудился в фермерских участках. В поисках выхода большой кот нарвался на людей, которые решили напугать тигра. Однако огородники совсем не ожидали, что все обернется иначе. Происходящее фермеры снимали на телефон.

- Не надо, не надо! - кричит автор видео в момент приближения тигра. - Валим быстрее, быстрее, быстрее!

Надоедливую машину тигр решил проучить. Редкий кот со всего маху врезался в авто, оставив после себя вмятину в левом боку и разбитое стекло.

- Люди повели себя, мягко говоря, не совсем правильно: пытались прогнать тигра, гоняясь за ним на автомобиле, чем только провоцировали животное на агрессию. Несмотря на провокации, тигр проявил выдержку и отвечал максимально корректно, - прокомментировали специалисты центра «Амурскии тигр».

Следующей жертвой полосатого озорника стала женщина, которая зачем-то встала на пути зверя. Краснокнижный хищник разогнался и аккуратно повалил живое препятствие, продолжив семенить по своим тигриным делам. Автор видео в это время рассуждает: убежит женщина или нет. Местное телевидение передавало, что тигр-оторва напал на фермера. Огородника госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

ЗАСАДИЛИ ЗА РЕШЕТКУ

Тигр устал от человеческого внимания и ближе к обеду набрел на фермерские дома. Хищник спрятался между ними в траве, уже не рычал и просто сверкал глазами. Местные жители вызвали оперативников, но те лишь разогнали зевак по домам и запретили выходить, пока не уйдет большой кот.

Но полосатый зверь покидать свое укрытие не спешил. Тогда китайские охотоведы обездвижили хищника и вывезли его в заповедник для амурских тигров в деревне Хэндаохэцзы. 24 апреля озорник отошел от анальгетика и находился в клетке. У тигра взяли анализы крови. Полосатого кота уже должны были отпустить на волю.

Живой уголокЖивой уголок: новости и интересное