«Валим быстрее»: амурский тигр-оторва разбил машину и опрокинул женщину в соседней с ЕАО китайской провинции

Краснокнижному хищнику во время променада по полям пришлось уходить от преследования местных фермеров Фото: Скриншот с видео

Амурский тигр из соседней с ЕАО провинции Хэйлунцзян 23 апреля навел суеты в приграничной деревне. Краснокнижному хищнику во время променада по полям пришлось уходить от преследования местных фермеров. Редкий кот пытался отстоять свое право на частную жизнь и попал на видео.

НИКОМУ НЕ ДВИГАТЬСЯ, ТИГР В ПОЛЕ

Амурский тигр пересек китайско-российскую границу в районе озера Ханка. Полосатый погулял и решил вернуться домой, в Поднебесную. По пути зверь оказался в незнакомой местности и заблудился в фермерских участках. В поисках выхода большой кот нарвался на людей, которые решили напугать тигра. Однако огородники совсем не ожидали, что все обернется иначе. Происходящее фермеры снимали на телефон.

- Не надо, не надо! - кричит автор видео в момент приближения тигра. - Валим быстрее, быстрее, быстрее!

Надоедливую машину тигр решил проучить. Редкий кот со всего маху врезался в авто, оставив после себя вмятину в левом боку и разбитое стекло.

- Люди повели себя, мягко говоря, не совсем правильно: пытались прогнать тигра, гоняясь за ним на автомобиле, чем только провоцировали животное на агрессию. Несмотря на провокации, тигр проявил выдержку и отвечал максимально корректно, - прокомментировали специалисты центра «Амурскии тигр».

Следующей жертвой полосатого озорника стала женщина, которая зачем-то встала на пути зверя. Краснокнижный хищник разогнался и аккуратно повалил живое препятствие, продолжив семенить по своим тигриным делам. Автор видео в это время рассуждает: убежит женщина или нет. Местное телевидение передавало, что тигр-оторва напал на фермера. Огородника госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

ЗАСАДИЛИ ЗА РЕШЕТКУ

Тигр устал от человеческого внимания и ближе к обеду набрел на фермерские дома. Хищник спрятался между ними в траве, уже не рычал и просто сверкал глазами. Местные жители вызвали оперативников, но те лишь разогнали зевак по домам и запретили выходить, пока не уйдет большой кот.

Но полосатый зверь покидать свое укрытие не спешил. Тогда китайские охотоведы обездвижили хищника и вывезли его в заповедник для амурских тигров в деревне Хэндаохэцзы. 24 апреля озорник отошел от анальгетика и находился в клетке. У тигра взяли анализы крови. Полосатого кота уже должны были отпустить на волю.