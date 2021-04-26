Топ-5 интересных занятий на майские выходные

За десять дней незапланированных каникул можно успеть и по реке сплавиться, и самолет построить Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных в мае 2021 года. Теперь россияне смогут отдохнуть с 1 по 10 мая включительно. Рассказываем, чем можно будет заняться во время майских выходных в Хабаровском крае.

Глэмпинг – это модно

В Хабаровске набирает популярность новый вид отдыха на свежем воздухе. Привычный кэмпинг приобрел дополнительную функцию в виде комфорта, и теперь проводить время на природе стало возможным в условиях гостиничного сервиса. В Хабаровском крае глэмпинг-парк «Заповедное приамурье» расположился на реке Анюй, в районе 284 км автодороги Хабаровск – Лидога - Ванино. Проживать на берегу реки гости глэмпинга будут в шатрах с электричеством, кондиционером и панорамным видом на природные красоты. Каждый шатер также обустроен полноценной кроватью, мебелью и даже ковром. Отправляясь в глэмпинг, хабаровчане и гости столицы получают полноценное питание, досуг, экскурсии, русскую баню и многое другое, о чем в обычном походе можно только мечтать.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-962-220-65-31.

Глэмпинг – это модно Фото: Андрей АБРАМОВ

Классический экстрим

Для любителей традиционного экстремального туристического отдыха 1 и 7 мая состоятся сплавы по рекам Хабаровского края.

В районе имени Лазо на реке Катэн, одном из крупнейших притоков реки Хор, 1 мая организуют крупный сплав общей протяженностью 42 км от поселка Солонцовый до Катэна. Помимо сплава в программу включены рыбалка, отдых, дневка, баня, вкусная кухня, вечерние посиделки у костра и душевные разговоры. Продлится выезд на природу целых три дня. При этом организаторы утверждают, что уровень сложности у похода минимальный, поэтому поучаствовать сможет любой желающий.

А 7 мая преодолеть 60 км предлагают по реке Сукпай. В программе те же рыбалка, продолжительные стоянки, каждый вечер баня, вкусная домашняя еда, приготовленная на костре, при рыбацком везении - уха и тала, общение, игры и песни под гитару.

Все вопросы можно задать по номеру 8-924-220-80-99.

Классический экстрим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешком тоже интересно

Поговаривают, что в Хабаровске самые лучшие закаты. Убедиться в этом можно выглянув вечером в окно, или же отправившись в пеший тур «Воронеж - закат над Амуром». Выход запланирован на 2 мая. Идти пешком – обязательное условие, ведь только так можно полностью насладиться удивительными видами вечернего города. По пути гид обязательно проведет вас через памятник японцам, четыре смотровые площадки на Воронеже-1, 2, 3, утес, часовню и Северный каньон. С собой нужно взять лишь термос с чаем, небольшой перекус, удобную обувь и, при желании, фотоаппарат. Записаться и задать вопросы можно по номерам 8(4212)24-55-22 и 8-914-159-55-22.

Пешком тоже интересно Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Потому что мы пилоты

В майские праздники свои двери для посещений откроет Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. Первая экскурсия по крупнейшему на Дальнем востоке авиастроительному заводу запланирована на 6 мая.

- Вы сможете пройтись по цехам и вживую увидеть, как собирают огромных железных птиц. Но это лишь часть того, что для вас приготовили. Программа также носит профориентационный характер. Вы посетите новейший центр по подготовке молодых специалистов на самом современном оборудовании, - сообщают организаторы тура.

Во время экскурсии можно будет смоделировать собственный самолет, посетить ЭКСПО центр, а также получить мастер-классы по 3D сканированию и печати на 3D принтере, а также управлению роботами. Подробную программу можно получить по телефонам 8-800-600-52-07 и 8-909-843-00-31.

Потому что мы пилоты Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прокатимся?

В Хабаровске 8 мая откроется байкерский сезон, а это значит, что жителей и гостей краевой столицы ждет невероятное шоу. В этом году традиционное место сбора - Комсомольскую площадь - решено сменить на просторную «Платинум Арену». Сбор назначен на 13:00.

Основные мероприятия, концерт и церемония открытия сезона пройдет на «Заимке» в 15:00. Перед гостями праздника выступят кавер-коллективы «Вишневый коктейль», «Кэнт стоп», «Бродвей», «Подстанция» и Kiss of Death. В финале организаторы обещают запустить в небо фейерверк.