Михаил Дегтярев дал старт голосованию за проекты благоустройства Фото: Правительство Хабаровского края

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает последовательно вовлекать жителей региона в процесс принятия решений. В первую очередь это касается комфортности окружающей среды, о чем врио губернатора не устает говорить на встречах с людьми и ведомственных совещаниях. По его убеждению, только гражданам, проживающим в муниципалитетах края, виднее, как и на что эффективнее потратить деньги.

Как опытный хозяйственник, Михаил Дегтярев это прекрасно понимает, поэтому стремится поощрять участие всех жителей Хабаровского края в расстановке приоритетов работы властей.

Сегодня, 26 апреля, рассуждения об улучшении окружающей среды закончились. Заработали электронные площадки. Благодаря им жители нашей территории сами решат, какие из 102 проектов благоустройства необходимо реализовать в первую очередь. На эти цели выделено 370 миллионов рублей.

Показывая пример, Михаил Дегтярев одним из первых жителей Хабаровского края отдал свой голос за площадку, которую, по его мнению, необходимо привести в порядок и оборудовать в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Качественное благоустройство становится возможным только при проявлении доброй воли и участии самих людей. Единая платформа для голосования за известные людям объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько нажатий на кнопку. Кто, кроме самих горожан, знает лучше, как должен выглядеть двор, каким должен быть проезд, где нужно играть детям, выгуливать собак или разбивать клумбы, - заявил Михаил Дегтярев.

Выбор общественных территорий, которые нужно облагородить, граждане делают сами. Срок - до 30 мая. Потом начнутся работы. На это заявлен весь 2022 год.

Активистами, общественниками и просто неравнодушными гражданами представлены 259 проектов в 53 муниципальных образованиях края. Методом голосования из них будет отобран 91. Например, в краевой столице заявлены 20 территорий в разных районах города, в Комсомольске-на-Амуре - 21 общественная территория.

Такие голосования помогают региональным властям лучше понять, что требуется людям и, соответственно, разумнее тратить деньги.

Проголосовать можно на портале https://27.gorodsreda.ru/.