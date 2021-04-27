«Теплые куртки далеко убирать не стоит, в Хабаровске прохладно»: Галина Брынцева о погоде на неделю

Конец апреля будет прохладным, впрочем, как и начало мая Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Недолго стояло тепло в краевой столице, лишь пару дней весна дала нам прочувствовать себя, что называется, как надо. И вот уже с 26 апреля в городе царит отнюдь не апрельская погода. Виной всему бесконечно приходящие циклоны, почти каждую неделю хоть один да заглядывает к дальневосточникам. Вот и на этой неделе к среде один такой зайдет. В Хабаровске в середине недели ожидается кратковременный дождь, и вроде бы ничего страшного, но по градусам будет не особенно комфортно, максимум до +15 градусов, но по большей части около +10.

Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, рассказала радиослушателям в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» о том, что приготовила для жителей края небесная канцелярия.

- Сейчас в крае наблюдаются остатки арктического холода. И ночи холодные, и дни не жаркие. А вообще, вся эта неделя будет не очень радужной, достаточно прохладно в крае. Несмотря на то, что солнце светить будет, особо прогревать оно не станет, - говорит Галина Анатольевна. - В середине недели в край придет очередной циклон и принесет с собой кратковременный дождь. После ухода циклона мы снова попадем в холодную воздушную массу. Теплые куртки пока далеко убирать не стоит, потому что в регионе достаточно прохладно еще.

Как рассказала Галина Брынцева, апрель закончится отнюдь не теплой погодой. Да и майские праздники начнем с +10 градусов. Ветер будет довольно сильный, до 14 метров в секунду. Причем он дует с северо-востока, а значит никакого тепла нам, увы, не принесет.