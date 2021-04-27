Мартовская инфляция в Хабаровском крае оказалась ниже общероссийской Фото: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Хабаровском крае в марте составила 5,1%. Ее уровень остается ниже, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (5,3%) и в России (5,8%). Об этом свидетельствуют расчеты отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России.

Вместе с тем рост издержек производителей, связанный с подорожанием кормов, импортных ветеринарных препаратов и упаковочных материалов, способствовал росту цен на куриное мясо и яйца. Ожидается, что расширение мер государственной поддержки птицеводческих предприятий и подписанное с крупнейшими производителями соглашение о сдерживании цен приведет к их стабилизации в ближайшее время.

Мартовская инфляция в Хабаровском крае оказалась ниже общероссийской

Поступление в продажу импортного картофеля из-за раннего исчерпания запасов отечественной продукции по причине невысокого урожая прошлого года привело к ускорению темпа удорожания картофеля.

При этом на фоне роста предложения российских производителей, в том числе местных, на региональном рынке и восстановления поставок из Китая замедлился рост цен на помидоры.

В сегменте непродовольственных товаров наибольшее влияние на годовой темп прироста цен оказала ситуация на топливном рынке. Рост мировых цен на нефть, а также повышение топливных акцизов с начала года отразились на стоимости бензина и дизельного топлива. Вместе с этим принятые административные меры по недопущению увеличения розничных цен на автомобильное топливо оказывали сдерживающее влияние на колебания внутренних цен на топливном рынке.

Улучшение эпидемической обстановки в регионе способствовало замедлению прироста цен на медикаменты.

В сфере услуг на ускорение инфляции повлияли растущие издержки региональных перевозчиков из-за роста стоимости топлива и запасных частей, что привело к повышению цен на проезд в общественном транспорте.