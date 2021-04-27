Ужесточить контроль над работой перевозчиков потребовал Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев сегодня, 27 апреля, посетил хабаровский автовокзал и провел здесь совещание в рабочем формате. Михаил Дегтярев обсуждал ситуацию с обслуживанием пассажиров на пригородных автобусных маршрутах. Поводом стал поток жалоб жителей края, в том числе поступивших на личный аккаунт врио губернатора.

Это не первый раз, когда глава края на месте удостоверяется в наличии проблемы и принимает меры к ее решению. В середине апреля Михаил Дегтярев приезжал на автобусную остановку Гаровка-1 по аналогичным жалобам пассажиров и своими глазами убедился в нарушениях транспортом графика движения.

Ужесточить контроль над работой перевозчиков потребовал Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

На автовокзале Дегтярев прямо спросил водителей, насколько им вообще интересен этот бизнес? Никто не сказал, что готов отказаться от перевозок, так как многие этим занимаются не первый десяток лет.

И тут же посыпался поток жалоб уже со стороны перевозчиков. Они желают больше ассигнований. Они хотят пересмотра ставок субсидий на километр. Сейчас она составляет около одного рубля по постоянным маршрутам и 33 рубля - по сезонным (дачным) направлениям.

- Я обращаю ваше внимание, что в краевом министерстве транспорта заканчивают подготавливать дорожную карту по вопросу перевозок населения. Карта определит новые инструменты регулирования межмуниципальных перевозок пассажиров, она позволит снять социальную напряженность в этом вопросе. Я предлагаю руководителям Хабаровска и Хабаровского района представить предложения по оптимизации маршрутов. В частности по сокращению пересекающихся и вводу новых. Отталкиваться нужно от интересов людей, тем более что пассажиры прекрасно знают, что им нужно. Кстати, положительный опыт такого рода имеется. В некоторых местах муниципальные власти уже прислушались к «гласу народа», и это имело успех. Например, села Калинка, Князе-Волконское, Благодатное, Тополево, Некрасовка, - предложил Михаил Дегтярев.

Врио губернатора продолжает держать на личном контроле решение накопившихся за десятилетия проблем. Пригородный транспорт традиционно вызывает нарекания со стороны пассажиров, поэтому Дегтярев решил инициировать системное решение этой проблемы. С одной стороны он ужесточает контроль над работой перевозчиков. С другой - оказывает им необходимую поддержку со стороны регионального правительства. Более того, врио губернатора помогает налаживать коммуникации с лизинговыми компаниями по приобретению нового подвижного состава. В частности это может быть сделано по линии АО «ВЭБ-лизинг». Если транспортные компании не подходят по параметрам, есть варианты объединения для закупки нового подвижного состава. Все эти вопросы возьмет на контроль минтранс.