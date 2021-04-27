Перинатальный центр Хабаровского края показал свою скорую медицинскую помощь

28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сейчас в Перинатальном центре создано две бригады скорой медицинской помощи: неонатальная и акушерская. Первая занимается оказанием помощи новорожденным, а вторая - беременным.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Оперативная работа с беременными женщинами отличается от той, которой занимаются обычные бригады скорой медицинской помощи.

Хабаровские врачи плотно сотрудничают со всеми учреждениями края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Наши специалисты обслуживают весь Хабаровский край. Мы работаем с жителями тех районов, где оказание квалифицированной помощи невозможно, - рассказала о службе Ирина Вервейко, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с выездными акушерскими бригадами скорой медицинской помощи.

Хабаровские врачи плотно сотрудничают со всеми учреждениями края. В случаях, если нет возможности провести все необходимые обследования или оказать помощь на месте, пациентов транспортируют в краевую столицу с помощью бригад скорой медицинской помощи. К каждой роженице относятся с предельной внимательностью независимо от территориальной принадлежности.

- Волноваться нас всегда заставляет любой случай в регионе. Буквально вчера наши специалисты вылетали в село Чумикан и поселок Многовершинный. У одной из беременных женщин возникла угроза преждевременных родов на 28 неделе. В такой ситуации на вызов вылетает сразу две бригады, чтобы в случае рождения недоношенного ребенка ему была оказана оперативная медицинская помощь. Со второй роженицей произошла идентичная ситуация, только на сроке 36 недель. Пациентка оказалась с отягощенным анамнезом - ранее она пережила две операции кесарева сечения, - сказала Ирина Варвейко.

Обе пациентки из отдаленных поселков сейчас находятся в хабаровском Перинатальном центре и получают терапию, которая поспособствует дальнейшему вынашиванию ребенка.

- Нам удалось практически одновременно отработать оба случая. Сколько необходимо бригад каждый день, столько мы и формируем из врачей всех отделений центра. У нас не бывает недостатка бригад, поэтому не возникают ситуации, когда бы к больному не вылетели из-за отсутствия специалистов, - добавила Ирина Варвейко.

Машины СМП оснащены всем необходимым. Здесь есть и аппарат ИВЛ для взрослого пациента, и кувез для новорожденного. Особое внимание уделяют сохранению положительных температур. В машине есть нагревательные элементы для транспортировки по земле и воздуху.

Машины СМП оснащены всем необходимым Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

«СПАСИБО» ВИРУСУ

Как рассказал Юрий Бердаков, главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» имени профессора Г. С. Постола, выездные бригады начали работать практически с самого открытия центра. На год раньше появилась неонатальная бригада, а уже в 2002 году заработала акушерская.

- За 2020 год мы совершили 114 вылетов и 142 выезда. В ходе этой работы было госпитализировано 114 детей и 81 женщина, - сказал Юрий Бердаков. - Сейчас количество таких экстренных вылетов и выездов уменьшилось. Все это благодаря маршрутизации беременных и родильниц.

Особое влияние на результат работы Перинатального центра оказала пандемия коронавируса.

- За 2020 год мы приняли роды у 150 женщин с диагнозом COVID-19. Все роды прошли успешно, - уверил Юрий Бердаков.

Без последствий для новорожденных не обошлось Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Но без последствий для новорожденных не обошлось. Как отмечает Александр Хижняк, заведующий отделением анестезиологии-реанимации (для новорожденных) с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой скорой медицинской помощи, дети женщин, которые переболели в период беременности коронавирусом, больше подвержены болезням.

- Никто из детей сам ковидом не болел. За весь период пандемии у нас не было зарегистрировано ни одного случая среди детей. Но здоровье деток, чьи мамы переболели, серьезно пошатнулось. Любой недуг они переносят тяжелее, чем другие. Часто они теряют в весе. Даже если ребенок родился в срок, у него может наблюдаться незрелость системы органов, - рассказал Александр Хижняк.

Бороться с недугами удается с помощью комплексной терапии.