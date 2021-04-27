Министр экономики Хабаровского края Виктор Калашников отчитался на «Парламентском часе»

Виктор Калашников отчитался на «Парламентском часе» Фото: Максим Молотов

В Законодательной думе Хабаровского края сегодня, 27 апреля, состоялся «Правительственный час». С трибуны докладывал зампред правительства Хабаровского края, министр экономического развития Виктор Калашников. Тема: «Улучшение материального благополучия жителей Хабаровского края: изменение реальных доходов населения».

Доклад Виктор Калашникова получился емким по времени, подробным и оптимистичным.

- Тема материального благополучия жителей России, их доходов, зарплат и занятости - непростая и болезненная. На наших глазах меняется система управления страной. Назначаются национальные цели развития, и эти задачи ставятся в первую очередь на региональном уровне. Этих стратегических целей пять: сохранение населения, здоровье, труд, предпринимательство и рост благополучия. Главнейшая из них - последняя. Президент и правительство РФ обозначило задачу до 2030 года - снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Мы можем констатировать, что по итогам января-февраля текущего года средняя зарплата по краю составила 53342 рубля. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года 107,9%. Самый высокий показатель - в отраслях недропользования - 95641 рубль. Ниже всего - 35729 рублей - в общепите и гостиничном деле. На что уходят доходы человека в среднем? Статистика нам дает такой расклад, данные по 2019 году. 25,8% - на продукты, 12,2% «съедает» ЖКХ, расходы на транспорт - 16,6%. Остальное - одежда, досуг и прочее. Эта ситуация в общем стабильная и в этом году. Она почти такая же, - уточнил Виктор Калашников.

Министр сообщил, что прожиточный минимум у нас составляет 16222 рубля Фото: Максим Молотов

Министр сообщил, что прожиточный минимум у нас составляет 16222 рубля. Тех, кто до него не дотягивает и имеет статус «бедных», в крае 16 тысяч человек. Зарегистрированных безработных - 26,8 тысячи. 490 тысяч лиц разного возраста и социального положения получают больше 60 видов социальной помощи. Только на эти цели расходуется порядка 20 миллиардов рублей в год.

Министру резко возразил депутат Геннадий Мальцев. Во время доклада он что-то подсчитывал, потом взял слово и спросил:

- Цифры не совпадают. Сами посудите: десятки тысяч людей получают минимальную пенсию. Допустим, это МРОТ - 16 тысяч рублей. А ЖКХ - коммуналка, отопление, водоотведение, электричество, вода - 5-7 тысяч. Где же ваши 12% расхода на жилищно-коммунальные нужды? Это добрая треть получается. Транспорт - 20-25 поездок туда-обратно в месяц. Не меньше двух тысяч. Продукты - если хотя бы по 150 рублей в день, то есть булку хлеба и пакет молока - 4500 рублей. Вот вам и остается на все остальное - то есть одежду, лекарства, досуг и прочее около 2-2,5 тысячи. Можно ли на такое вообще прожить? У вас некорректные цифры. На их основе вы ставите неправильные цели.

Прожиточный минимум рассчитывается из потребительской корзины, которую давно уже не пересматривали Фото: Максим Молотов

Министр ответил, что все зависит от того, как считать. Прожиточный минимум рассчитывается из потребительской корзины, которую давно уже не пересматривали и не пересчитывали. Депутатов, большинство которых поддержало Геннадия Мальцева, это не убедило. Было решено создать совместную с министерством экономического развития и бизнесменами депутатскую рабочую группу, чтобы уточнить цифры, реально отражающие действительность. И прийти к общей стратегии законодательной и исполнительной власти по преодолению бедности в Хабаровском крае и скорейшему поднятию благосостояния огромных масс людей.