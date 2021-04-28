«Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься»: вице-премьер предложил сократить число регионов в России

По словам вице-премьера, к обсуждению вопроса сокращения регионов власти могут вернуться после выборов в Госдуму Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин высказался за сокращение числа регионов России. Речь идет не об упразднении территорий, а об их объединении с другими субъектами. Свою позицию вице-премьер озвучил на XXII апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

- Я вам сразу говорю: это пока мое личное мнение, это не официальная моя позиция, потому что она не согласована пока в правительстве. Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься. Не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить с Хабаровским краем, и пусть губернатор ей занимается, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, к обсуждению вопроса сокращения регионов власти могут вернуться после выборов в госдуму. Напомним, что они пройдут в сентябре 2021 года.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Илдус Ярулин, доктор политических наук, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ:

- Идеи создания макрорегионов ходят давно. Есть несколько вариантов судьбы ЕАО: либо сельскохозяйственная часть региона отдается Приамурью, а промышленная - Хабаровскому краю, либо в наш субъект включается вся область. Но к вопросу нужно подходить комплексно. Нельзя просто включать в состав Хабаровского края ЕАО, у которой большие проблемы практически во всех сферах. Нужно пересматривать систему межбюджетных отношений, кредиты и вообще в целом формировать новый подход к развитию Дальнего Востока. Это небыстрый процесс.

Мне кажется, что Марат Хуснуллин, сам не желая того, проговорился. Он наверняка является участником подобного рода разговоров и, видимо, с Еврейской автономией уже никто не знает, что делать.