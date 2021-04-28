Время менять трубы

В рамках летней ремонтной кампании ДГК заменит в Хабаровске более 6 км трубопроводов. Фото: ДГК

Отопительный сезон 2020/21 года энергетики прошли без серьезных сбоев, и все благодаря тому, что сумели хорошо к нему подготовиться. Об этом сообщают "Хабаровские вести".

Выработка энергии электростанциями Хабаровского края за минувший осенне-зимний период составила 5 млрд кВт*ч, отпуск тепла — 8,8 млн Гкал, что в среднем соответствует запланированным показателям. Станции отработали стабильно, надежно, обеспечивая потребителей тепловой и электрической энергией. Это стало возможным благодаря проведенным в полном объеме подготовительным работам. В 2020 году на тепловых станциях края выполнено 18 капитальных ремонтов основного оборудования, в том числе четырех паровых и одного водогрейного котлов, четырех турбоагрегатов, семи турбогенераторов и двух трансформаторов. На эти цели энергетики направили почти 2,4 млрд. руб. Еще более 550 млн руб. АО «ДГК» выделило на ремонт тепловых сетей в нашем регионе, что позволило капитально отремонтировать более 14,5 км трубопроводов.

В рамках летней ремонтной кампании ДГК заменит в Хабаровске более 6 км трубопроводов. Фото: ДГК

Планы составлены

Подготовка к грядущему отопительному сезону началась еще в январе. Планы составлены, финансирование определено. Всего намечено 16 капитальных ремонтов на сумму 2,5 млрд.руб. В 2021 году предстоит заменить более 17,5 км трубопроводов на тепловых сетях и почти на 10 км восстановить изоляцию. Также в планах ремонт арматуры, оборудования сетей и насосных станций.

— Но прежде чем приступить к ремонтам, нам необходимо провести ряд испытаний на сетях, таких как определение максимальной температуры теплоносителя, определение тепловых потерь и гидравлика на прочность и плотность тепло магистралей. Это позволит выявить слабые места и вовремя произвести ремонт, — объяснил директор Хабаровских тепловых сетей Вячеслав Аронович, — В Хабаровске испытания в этом году пройдут в мае из-за пониженных температур наружного воздуха. Так, испытания на определение тепловых потерь по ТЭЦ-3 – ТМ-31, ТМ-33 перенесены на май и запланированы на 11 - 13 мая. В этот же период, в течение двух суток, пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность, тепломагистрали зоны ТЭЦ-2. В это время потребители будут отключены от горячего водоснабжения (график отключаемых по зонам потребителей будет опубликован).

Директор Хабаровских тепловых сетей Вячеслав Аронович. Фото: ДГК

Ремонт без отключений

В ходе ремонтной кампании на тепловых сетях, которая стартует сразу после окончания отопительного сезона и весенних гидравлических испытаний в краевом центре Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») этим летом планируется заменить 6,2 км магистральных сетей на сумму свыше 356 млн. руб.

— Самая масштабная реконструкция этим летом ждет ТМ-31 по улице Карла Маркса от переулка Промышленного до одноименной улицы, где предстоит произвести реконструкцию теплотрассы, увеличив диаметр трубы с 800 мм до 1000 мм общей протяженностью 772 метра, - рассказал директор Хабаровских тепловых сетей. - При этом потребителей от горячего водоснабжения отключать не будем, помех для движения транспорта также не возникнет. Помимо этого участка, масштабные работы также запланированы на улице Ленинградской от «Энергомаша» до улицы Рабочий Городок, 8. Там нам предстоит заменить почти 350 метров теплотрассы, в том числе произвести замену теплофикационных камер. На этом участке работы будут вестись этапами с частичным перекрытием улицы и обустройством объездных дорог. Потребителям горячая вода в этот период будет подаваться по специально построенным временным теплотрассам.

Также в планах ремонта энергетиков еще пять участков на теплотрассах Хабаровска, на ТМ «Горьковская», «Промышленная» ТМ-19, ТМ-22 и ТМ-14.

Дело это общее

Финансирование всех ремонтных работ осуществляется за счет собственных средств компании, которые формируются из платежей за потребленный ресурс. Но, по данным АО «ДГК» на 1 апреля 2021 года, дебиторская задолженность составила свыше 12,7 млрд. руб. И более половины этой суммы, а именно 6,5 млрд руб., задолжали потребители Хабаровского края. - К сожалению, задолженность населения Хабаровского края за потребленные коммунальные услуги перед АО «ДГК» достигает почти 80 процентов, или 5,1 млрд рублей, - отметил заместитель генерального директора по теплоснабжению АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. – Энергетики призывают жителей края проявить сознательность и погасить долги за полученную тепловую и электрическую энергии. Ведь от этого напрямую зависит реализация ремонтной кампании, а, следовательно, надежное прохождение следующего осенне-зимнего периода.

Никто не хочет остаться в морозы без отопления и горячей воды по причине аварии на теплотрассе, а значит, все должны быть заинтересованы в том, чтобы летом как можно больше проблемных магистралей были отремонтированы или заменены. Мы со своей стороны к проведению ремонтной кампании готовы, и очень рассчитываем на ответственное отношение горожан.

Во время гидравлических испытаний горожанам надо проявлять аккуратность и внимательность, так как на сетях могут образоваться дефекты. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти участок, не пытаться пересечь его на машине и обязательно сообщить в диспетчерскую службу ХТС по тел. 36-35-16.