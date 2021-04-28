«Летняя навигация под угрозой срыва»: в соцсетях запустили фейк

«Летняя навигация под угрозой срыва» Фото: Александра ШОПЕНКО

Вчера, 27 апреля, в одной из социальных сетей новостное сообщество выдало информацию, что навигация может быть сорвана.

- Транспортные компании, занимающиеся речными перевозками в Хабаровске, оказались не заинтересованы в обслуживании дачных маршрутов, ссылаясь на их убыточность. В результате десятки тысяч хабаровчан просто не смогут добраться до своих дачных участков, - говорится в сообщении.

Первоисточник такой информации в публикации не указан, поэтому даже в комментариях горожане отметили, что она может быть не совсем правдивой.

- Кто такую информацию дал? Конкретно назовите ФИО? - поинтересовалась хабаровчанка.

- Каждый год пишут одно и то же! А потом пишут, что все хорошо, государство оплатило, - продолжила обсуждение пользовательница соцсети.

- Что за фейк? Уже определили перевозчика, это «Амурские пассажирские перевозки». Они выиграли конкурс, - подчеркнула жительница краевой столицы.

Последний комментарий оказался даже правдивее самой публикации. В этом году победителем аукциона на осуществление перевозок пассажиров к дачным участкам левобережья по трем маршрутам стала компания ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Более того, перевозчик уже приступил к подготовке флота к навигации.

- Не знаю, откуда взялась эта информация. У нас все пройдет по плану, - сказала Елена Кашеварова, начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Навигация по Амуру начнется уже 1 мая. Всего предусмотрено три маршрута:

- Речной вокзал - Поселок Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км - 7 км -9 км -10 км.

- Речной вокзал – Хутор Телегино - Речная - Строительная - Садовая-2 - Дубки.

- Речной вокзал - Дальдизель - Протока Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная - Садовая -1.

Информацию о предстоящих рейсах можно получить у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8-924-310-61-39.