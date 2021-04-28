Вакцинация не прервется на майских выходных в Хабаровском крае

Пока в регионе сохраняется благоприятная динамика по количеству новых выявленных случаев заражения коронавирусом Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу вновь обсудили ход вакцинации в Хабаровском крае. Особое внимание уделили работе пунктов вакцинации и больниц во время майских выходных. Сейчас в крае привились около 75 тысяч человек, работает 62 пункта вакцинации и 74 мобильных бригады.

- Каждый третий терапевт в поликлинике сейчас задействован на проведении вакцинации, но необходимо также оказывать и плановую медицинскую помощь. Прошу организовать дополнительные бригады по вакцинации с привлечением студентов, ординаторов и сотрудников Дальневосточного государственного медицинского университета, медицинского колледжа, института повышения квалификации сотрудников здравоохранения. Совместно с Хабаровской митрополией необходимо проработать возможность организации выездных форм вакцинации возле храмов. У нас в ближайшие выходные Пасха, а пасхальные мероприятия и службы начнутся уже в рабочие дни, поэтому данный вопрос нужно решить оперативно, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Пока в регионе сохраняется благоприятная динамика по количеству новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшую неделю было зарегистрировано 197 случаев, что на 20% ниже, чем неделей ранее.

- Мы находимся в благоприятном периоде: у нас сейчас невысокая заболеваемость ОРВИ и другими заболеваниями, но ситуация может измениться, она нестабильная. Мы видим по другим регионам, что начинается прирост заболеваемости. Нужно усиливать вакцинацию от COVID-19. И в майские праздники набранные темпы необходимо стараться сохранять, - подчеркнула руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, на период майских праздников изменится расписание работы поликлиник и больниц. Выходными для лечебных учреждений станут 1, 2, 9 и 10 мая. В эти дни стационары будут оказывать только экстренную и неотложную помощь. В праздничные дни 3 и 8 мая учреждения будут принимать пациентов и заниматься вакцинацией по режиму выходного дня.

С 4 по 7 мая поликлиники и больницы продолжат работу по обычному графику. В эти дни сохранится запись к терапевтам и узким специалистам. Вакцинация продолжится во всех форматах.