Михаил Дегтярев вручил ключи от квартир 16 медикам

Сегодня ключи в доме на ул. Аэродромной, 21 получили 16 медработников. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сегодня, 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи прошло торжественное вручение ключей работникам скорой помощи и других медицинских организаций.

- Каждый из вас, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители – настоящие герои, бесконечно преданные своему делу. Вы первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса в прошлом году. Без отдыха и передышек, рискуя собственным здоровьем, вы спасали жизни людей, доставляя пациентов в госпитали. Знаю, что было непросто. Количество вызовов только в Хабаровске в пиковые дни достигало 1500 на 50 бригад, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Сегодня ключи от квартир в доме на ул. Аэродромной, 21 получили 16 медработников. Всего в этом доме будут проживать 50 медиков.

- В этом году впервые за долгое время девять сотрудников скорой медицинской помощи в Хабаровске получают служебное жилье. И еще семь медицинских работников из перинатального центра и городских поликлиник обретут сегодня жилье, - добавил Михаил Дегтярев.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, еще в марте 2021 года на конференции «Трансформация здравоохранения Хабаровского края 2020-2021» к врио губернатора обратились медицинские работники с просьбой предоставить возможность медработникам приватизировать служебное жилье. Ранее для оформления в собственность недвижимости, медикам необходимо было иметь трудовой стаж не менее 15 лет, и еще столько же проживать в служебной квартире.

- Сейчас готовится нормативная документация, согласно которой от медработников потребуется 10 лет трудового стажа и два года проживания в служебной квартире. Практически все медики, которые сегодня получили ключи от квартир уже имеют стаж около 10 лет, - уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края.