Пожар на свалке в Биробиджане: к тушению привлекут больше пожарных Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане уже трое суток продолжается борьба со стихией - пожар на мусорной свалке не могут потушить до конца. Сегодня, 28 апреля, ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сообщило о вынужденных мерах - на борьбу с огнем будет направлено больше пожарных. Еще с утра «Комсомолка» уточняла информацию в пресс-службе ведомства, пожар еще не был до конца ликвидирован, а уже к вечеру на место брошены дополнительные силы.

- По состоянию на два часа дня на полигоне твердых бытовых отходов были задействованы одиннадцать сотрудников, две машины и один экскаватор. Тушить пожар будут здесь до полной ликвидации, - сообщили в МЧС.

Напомним, еще 25 апреля вечером спасателям поступил вызов на свалку, сообщалось, что горит полигон с отходами. По сей день продолжаются работы по его тушению. Предварительной причиной Госпожнадзор считает неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.

Полигон располагается на седьмом километре по трассе Биробиджан - Хабаровск. Распространение огня на какие-либо постройки или иные объекты пожарные не допустили.