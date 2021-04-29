«Нужно разобраться, как тратятся деньги на дороги»: в гордуме заслушали отчет о ремонте хабаровских трасс

Городские депутаты планируют разобраться в дорожном хозяйстве краевой столицы. Фото Константина Головко Фото: Социальные сети

Дороги - одна из наболевших проблем для хабаровчан. Жители краевой столицы постоянно жалуются не только на состояние основных трасс, но и проездов возле домов. Иногда отчаяние горожан доходит до такой степени, что спасение видится только в депутатах. Народные слуги уличили момент и подняли самые проблемные темы в рамках «Депутатского часа».

- В собственности города находится 417 автомобильных дорог. В 2020 году было отремонтировано 57 участков протяженностью 47,6 километра. На эти цели было потрачено 1,4 миллиарда рублей. На 2021 год в планах отремонтировать 78 участков дорог, протяженность - 55,9 километра. Здесь потратят 1,3 миллиарда рублей. Экономия от содержания дорог составила 4,2 миллиона рублей, деньги остались в дефицитном бюджете города, - говорится в отчете Александра Васильева, заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Депутата Ивана Фоменко (округ №15) интересовал ремонт межквартальных проездов: кто за это отвечает и сколько на это тратится? Оказалось, что объекты содержат управляющие компании и товарищества собственников жилья, они и занимаются ремонтом. Если «управляйки» отказываются, за дело берется мэрия. Александр Федчишин (округ №7) передал обращение жителей частного сектора у станции «Хабаровск-2».

- Как мне сказали, на улице с 1981 года ни разу грейдер не ходил, - сказал депутат.

- Во-первых, это полная неправда, что с 1981 года там не было никакой техники. Часть автодороги с улицы Перископская с асфальтобетонным покрытием и находится в нормативном состоянии, грейдер туда нет смысла запускать. Там проблема по водоотведению по большей части. Данная проблема нам известна, проводятся проектно-изыскательские работы для того, чтобы обеспечить водоотвод с данных улиц, - ответил Александр Васильев.

Константин Головко (округ №12) поднял вопрос вечного болота на улице Радищева. Через несколько лет здесь появится полноценная ливневая канализация. Проект проходит экспертизу, после предстоит найти деньги на его воплощение в жизнь. Наталья Юрьева (округ №11) спросила про микрорайон для подтопленцев (Восточное шоссе), где разбитую дорогу, по ее словам, не ремонтировали с 2013 года, и кто этим займется - непонятно. Ответственные чиновники предложили обратиться в мэрию, чтобы определить, кто отвечает за проезд.

Основной вопрос, который интересовал депутатов: насколько эффективно расходуются деньги, которые выделяют на дороги? Как рассказал «КП» председатель городской думы Хабаровска Владимир Матвеев, будут сделаны соответствующие запросы и даны поручения.

- Основной упор мы хотим сделать на то, чтобы разобраться, как тратятся городские деньги на благоустройство территорий и дорог, выяснить, действительно ли они доходят в полном объеме. Второе - целесообразность ремонта некоторых трасс. Будем разбираться в том, как проводятся изыскательские работы, почему некоторые дороги после ремонта сразу же приходят в плохое состояние, - добавил Владимир Матвеев.

Ответ депутаты получат в течение месяца.