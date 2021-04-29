Осознанный выбор: БГПУ

БГПУ – старейший педагогический вуз в Дальневосточном регионе. Фото: БГПУ

Благовещенский государственный педагогический университет - старейший педагогический вуз в Дальневосточном регионе. На данный момент университет является одним из крупнейших центров науки, образования, культуры Амурской области, где ежегодно получают образование около трех тысяч обучающихся.

Обучение в вузе охватывает фактически весь спектр программ подготовки не только учительских кадров, но и специалистов непедагогического профиля: программистов, историков, химиков и других.

НАДЕЖНАЯ БАЗА

БГПУ располагает современной материально-технической базой: пятью учебными корпусами, четырьмя благоустроенными общежитиями, загородным спортивно-оздоровительным комплексом «Озеро Песчаное», комбинатом питания, агробиостанцией, музейным комплексом, обсерваторией, типографией.

Наука: БГПУ - это один из крупнейших научно-педагогических центров Дальнего Востока России.

Учебный процесс обеспечивают 370 преподавателей, из которых более 70% - кандидаты и доктора наук. В БГПУ одновременно получают образование свыше пяти тысяч студентов, аспирантов и слушателей по более чем 30 специальностям, направлениям бакалавриата и магистратуры очной и заочной форм подготовки и 15 научным направлениям аспирантуры.

Около 400 учащихся являются гражданами КНР, Кореи и других стран.

Руководство научно-исследовательской деятельностью в университете осуществляет проректор по научной работе, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и методики обучения биологии Александр Александрович Барбарич, который в 2020 году вошел в десятку лучших ученых-управленцев России.

В структуре научной деятельности более 15 научных лабораторий и центров.

В БГПУ ежегодно получают образование свыше трех тысяч студентов

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ

Спорт: в университете успешно функционирует Центр развития спорта и ГТО, руководитель - Елена Евгеньевна Яворская.

Он включает в себя следующие направления:

1. Секции спортивного самосовершенствования.

2. Физкультурно-оздоровительные секции.

Студенты на протяжении многих лет показывают высокие результаты в спортивной деятельности. Мужская баскетбольная команда является сильнейшей в Дальневосточном федеральном округе, победительницей студенческой баскетбольной лиги региона.

Женская баскетбольная команда не раз завоевывала первые места в областных соревнованиях и призы на первенство ДФО. Мужская волейбольная команда - неоднократный призер Амурской области, победитель и призер различных турниров.

Не отстает от нее и женская сборная по волейболу. В течение более 25 лет команда девушек побеждает в престижной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, на призы газеты «Амурская правда». Призерами этих соревнований неоднократно становились и мужчины (сначала под руководством А. Ф. Енютина, затем Л. В. Войтуса). Студенты являются победителями и призерами соревнований различного уровня и по другим опорным видам спорта (борьба, футбол, лыжные гонки, гимнастика и прочие).

Студенческая жизнь: 19 отделений дополнительных педагогических профессий (журналистика, эстрадный вокал, КВН, школа ведущих, хореография бального танца, школа подготовки вожатых, маркетинг в социальных сетях и многое другое), студенческие отряды и объединения по разным направлениям, лагерь студенческого актива БГПУ «Авангард» и т.д.

Стипендия: помимо академической стипендии есть возможность получать повышенную стипендию за особые заслуги в научной, волонтерской, спортивной, творческой деятельности.