В Хабаровске за вакцинацию от коронавируса решили давать по десятку яиц и 25-процентную скидку в рестораны

Всего подготовлено 1400 упаковок яиц Фото: Иван МАКЕЕВ

В стране продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Желающих поставить прививку становится все больше, но и сомневающихся немало. А перед региональными властями стоит непростая задача - охватить как можно больше людей. В Хабаровске проблему решили нетривиальным способом, - накануне Пасхи раздать привитым хабаровчанам… яйца. Правда, на всех их не хватит - поэтому яйца пока получат люди старше 60 лет. Об этом в эксклюзивном интервью на радио «КП» - Хабаровск» заявил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

- Всего подготовлено 1400 упаковок яиц. Такая акция будет действовать всего два дня - 29 и 30 апреля. Реализовать ее стало возможным благодаря птицефабрикам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Они выделили достаточно большую партию яиц, чтобы 29 и 30 числа мы смогли организовать проект. Любой житель края, прошедший вакцинацию от коронавируса, получит приятный подарок к празднику Великой Пасхи, - сказал Евгений Никонов.

К проекту присоединились хабаровские городские поликлиники №№ 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16 (филиал на улице Королева, 12В), КДЦ «Вивея», поликлиника «Горбольницы №10», поликлиника городской больницы №4 (Комсомольск-на-Амуре), городская поликлиника №9 (Комсомольск-на-Амуре), Хабаровская районная больница, а также «Уголок здоровья» в ТРК «Броско Молл» и в отделении «Сбера» на улице Ленина.

Евгений Никонов сообщил о проекте в эксклюзивном интервью на радио «КП» - Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Но это еще не все: местные рестораторы выступили с инициативой организовать в заведениях края скидку 25% для тех посетителей, которые привились от коронавируса.

- Председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края» Андрей Веретенников уже подтвердил информацию о том, что несколько учреждений готовы организовать скидку 25% при предъявлении сертификата о вакцинации. Буквально сегодня-завтра мы обнародуем эту информацию, - добавил Евгений Никонов.

Пока список предприятий формируется, но как подчеркнул Андрей Веретенников, вскоре жители Хабаровского края смогут воспользоваться бонусом.

- Рестораторы готовы предоставить скидку от 10 до 25 процентов людям, которые поставили обе прививки от коронавируса. Организацией всего процесса занимается министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, - сообщил Андрей Веретенников.

Также зампред правительства края напомнил о выездной вакцинации, которая пройдет 2 мая на городских площадях у храмов и соборов.

- На Комсомольской площади пункт расположится в здании краевых профсоюзов. На площади Славы горожан будут принимать возле Спасо-Преображенского кафедрального собора. Также мобильные пункты развернутся в отдаленных районах города - на Пятой площадке, возле храма Покрова Пресвятой Богородицы и в микрорайоне «Красная речка» на территории благотворительного приюта «НочлежХа», - добавил Евгений Никонов.

Работать пункты будут с 10:00 до 17:00 в воскресенье, 2 мая.