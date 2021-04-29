«Вы удивитесь, сколько у нас прекрасных активных людей»: депутат гордумы Хабаровска Павел Шестопалов

О буднях народных избранников рассказал депутат Хабаровской гордумы Павел Шестопалов Фото: Максим Молотов

О буднях народных избранников в эксклюзивном интервью «КП»-Хабаровск» рассказал самый молодой депутат Хабаровской городской думы, член комитета по социальным вопросам Павел Шестопалов.

- Павел, есть стереотип, что депутат - это кто-то вроде вывески, что он только и умеет с трибуны говорить. Хотя понятно, что это не так. Чем заполнены ваши дни?

- Они заполнены работой. Депутатская миссия не романтична, она приземлена, довольно сложна и почти всегда неблагодарна. Но она мне как человеку приносит удовлетворение, когда конкретное дело, порученное мне избирателями, я сделал. Проблему решил, кому-то помог. В городе масса проблем. Решать их - такой же труд как облагораживать запущенный сад - тяжело, но необходимо.

- И какие самые частые проблемы приходится решать?

- Они всегда одни и те же. Первое, с чем прошлось столкнуться в 2021 году в депутатской деятельности - это вопросы несанкционированных свалок. Пришла весна, снег растаял, зажурчали ручьи, а вместе с ними потекло то, что накапливалось где попало с первых заморозков прошлого года. Свалки - это настоящая беда удаленных от центра микрорайонов. С приходом тепла поток жалоб сыплется на районные власти и, конечно, идет масса обращений к городским депутатам.

- Как до народных избранников доходят эти «стоны народные»?

- Есть два пути. Первый - разные мессенджеры, соцсети, обращения на страничку депутата, обращения, принятые в ходе личного приема, официально адресованные письма. Второй заключается в том, что избранник - привожу пример из собственной практики - два раза в месяц или чаще выходит на «землю». То есть ножками обходит депутатский округ, от которого баллотировался, разговаривает с жителями, наведывается в проблемные места, фиксирует все это на камеру. На основе этих сведений составляется официальный запрос в администрацию с требованием принять меры к устранению данной «болевой точки». Это работает. Например, буквально на днях мне по WhatsApp поступил сигнал - в связи с потеплением река Правая Березовая вышла за свои пределы. На улице Кола Бельды в районе моста возникло подтопление. Приехали, обследовали, информацию оперативно передали в дежурно-диспетчерскую службу и далее в отраслевое структурное подразделение комитета по управлению районом, главное управление контроля и лицензирования правительства края. Ответ: приняты меры по расчистке русла реки, собраны пробы воды, проведен осмотр сетей коммуникаций, осуществлены мероприятия по расчистке русла реки.

- Совхозная вообще не очень благополучная улица…

- Не только она. В моем округе есть улица Заозерная. Жители жалуются - засорилась труба водоотведения. Затопило часть автомобильной дороги - ни проехать, ни пройти. Депутат побывал на месте. Обратился в управу. Результат: комитет совместно с управлением дорог и внешнего благоустройства пригнал спецтехнику и очень быстро привел трубу в порядок. Вода ушла, и те характеристики, которые были до затопления дороги, были восстановлены. Аналогичная ситуация на улице Деповской - там подтопления случились из-за несанкционированных подключений к системе водоотведения. После депутатского запроса «Водоканал» принял меры, проблема ликвидирована.

- Как районные власти реагируют на такие депутатские запросы? Не говорят: «Вы только жаловаться умеете»?

- Ничего подобного. То есть, конечно, депутатов не встречают с улыбкой до ушей, но в управах работают такие же люди, и живут они в таких же условиях, что и все остальные, каждодневно сталкиваются с такими же проблемами. Скажу так: когда у комитета по управлению районом или иного структурного подразделения администрации города есть финансовые, человеческие, административные или иные возможности, он всегда старается их использовать, чтобы решить проблему, на которую ему указывают жители через своего избранника.

- Вы отслеживаете результаты ваших запросов? Конечный результат как-то протоколируется вами как депутатом?

- Обычно о решении конкретной проблемы говорит прекращение поступлений жалоб на нее. Люди редко говорят спасибо. Возможно, они правы. Ведь мы не одерживаем победу над врагом, а стараемся приводить действительность в то, какой она должна быть. Мы фиксируем, когда возможно, документы. Например, была ситуация с линией канализации и отвода воды с автомобильной дороги по улице Сигнальной. Там, особенно в период дождей и оттепели, имеет место непролазная топь. Обращаюсь в рамках своей компетенции в управление дорог. Мне ответ: «Эта ливневка у нас на балансе не числится». Год переписки с разными ведомствами понадобился, чтобы, наконец, результат был достигнут - ливневую канализацию прочистили. Вообще, я всегда стараюсь поддерживать обратную связь - просто звоню человеку, оставившему жалобу, и спрашиваю - доволен или нет.

- Вы достаточно молоды. Старшее поколение обычно не склонно доверять молодежи решение важных дел. Как вам приходится зарабатывать авторитет у жителей?

- Только опираясь на самих жителей. У нас в городе очень много социально активных людей. На той же Заозерной горожане легко объединяются в некие территориальные общественные группы самоуправления. То же отмечаю на улице Вяземской, на Железнодорожной. Решают всем миром то, что в силах решить. Управляющие компании, особенно небольшие, тоже служат своего рода магнитами притяжения активных людей. Они сами устраивают субботники во дворах, ремонтируют заборы, красят бордюры, разбивают клумбы, следят за чистотой. Депутат в этом смысле - промежуточное, передаточное звено между обществом и властью. Инициатива почти всегда идет снизу. Нужно уметь ее услышать и воплотить в жизнь.

Есть у нас и такие инструменты работы как территориальные депутатские группы. Как заместитель председателя Железнодорожной территориальной депутатской группы могу сказать, что это эффективный инструмент взаимодействия представителей администрации, Хабаровской городской думы, общественных объединений, учреждений. В рамках работы территориальных групп было проведено на текущий момент несколько рабочих встреч по проблемам граждан в округах. Совместно с представителями администрации, управляющей компании, центра по работе с населением «Содружество» были проведены мероприятия по санитарной очистке территории сквера около ТЦ «Стрелка». В ходе субботника обнаружен открытый колодец, что противоречит правилам благоустройства Хабаровска. В рамках полномочий были приняты меры по устройству крышки колодца. За сквером не закреплена ни одна из организаций, поэтому возникли трудности в текущем содержании. Вопрос находится на проработке администрации и в перспективе будет решен.

Не так давно прошла встреча с жителями в районе станции «Хабаровск-2», в рамках которой прозвучали проблемы подтопления, несанкционированной свалки, дорожной деятельности. На встрече присутствовали представители территориальной депутатской группы, Законодательной думы Хабаровского края, администрации города, в том числе заместитель мэра города Хабаровска. Вопросы уже находятся в работе по озвученным проблемам и начинают решаться. На открытый колодец, на который жаловались жители, смонтировали запорную крышку, теперь он закрыт.