Михаил Дегтярев быстро решил проблему с речным транспортом Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев столкнулся с проблемой, далеко не новой для Хабаровска и других населенных пунктов, расположенных на берегах Амура. А именно с дачными перевозками речным транспортом. Вопрос об этом был задан врио губернатора вчера, 28 апреля на прямой линии.

- Я знаю, что с речным транспортом для пассажиров не все благополучно в том смысле, что он не выгоден перевозчику. Здесь нужно системное решение. И оно принято – дачные маршруты на левый берег и на амурские острова станут субсидироваться правительством Хабаровского края. Летняя навигация начнется вовремя и срыва ее не будет, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона сразу пресек назревающую из года в год ситуацию с летней навигацией. Михаил Дегтярев понимает, что в данном случае речь идет не о прибыли или убытках, а о социальной значимости речного пассажирского транспорта. Тысячи хабаровских семей имеют на левом берегу дачи, для многих земельные участки – это треть сезонной продуктовой корзины плюс запасы на зиму.

Дегтярев вырос в Самаре – городе на Волге. Там речной транспорт напрямую субсидируется областной исполнительной властью. В Хабаровске же эта сфера хронически недофинансировалась. Это привело к полной потере интереса перевозчиков к получению контрактов. Врио губернатора не стал вступать в спор с акционерами транспортных компаний, а применил самарский опыт на Амуре. Благодаря личному вмешательству Михаила Дегтярева летнюю навигацию удалось отстоять и, более того, будет найдено системное решение, которое гарантирует отсутствие подобных кризисов в будущем. Что в очередной раз характеризует главу региона как человека быстро и точно решающего актуальные проблемы.