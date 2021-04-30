Разбитые маршрутки в Хабаровском крае уйдут в прошлое

Михаил Дегтярев объявил о разработке масштабной программы обновления общественного транспорта в муниципалитетах Фото: Правительство Хабаровского края

На состоявшейся 28 апреля прямой линии в социальных сетях, Михаил Дегтярев апеллировал к конкретным проблемам жителей населенных пунктов и назвал совершенно конкретные цифры.

Так, он ответил на весьма эмоциональные жалобы жителей Комсомольска-на-Амуре по поводу устрашающего положения городского общественного транспорта. «Нет сил и нервов терпеть, ПАЗики в 2021 году в роли общественного транспорта на улицах города это самая настоящая позоруха», - писал один из пользователей социальных сетей.

- Полностью ваше мнение разделяю. Еще когда первый раз посетил Комсомольск, обратил внимание на это явление. В командировке в Москве мне удалось договориться о выделении 20 автобусов в Комсомольск. Они уже поступили и вышли на линии. Более того, сейчас разрабатывается масштабная программа кардинальной замены автопарка. Мы госкорпорацией развития ВЭБ.РФ запустим концессионную программу тотального обновления подвижного состава общественного транспорта, в Комсомольске и, я надеюсь, в Хабаровске, - ответил Михаил Дегтярев.

Глава региона похвалил администрацию города Юности за то, что та оперативно отреагировала на новацию, вывела транспорт на линии.

Решение Дегтярева привлечь к замене автопарка на первом этапе бывшими в употреблении машинами хотя и нестандартно, но вполне логично. Средний возраст используемых коммерсантами автобусов – почти четверть века. О каком-либо комфорте поездок в них, особенно в часы пик, говорить не приходится. Это вам могут подтвердить, например, 80% трудоспособных хабаровчан, которые регулярно используют общественный транспорт. Состояние общественного транспорта в муниципалитетах - проблема, которую в принципе невозможно решить силами местных или региональных властей в силу дефицита ресурсов. Однако глава региона смог найти эффективный механизм ее урегулирования.