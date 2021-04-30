Вместо бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске может появиться зона отдыха

Окончательное решение примут жители краевой столицы Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Сегодня, 30 апреля, во время объезда городских территорий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что сносить бараки на проспекте 60-летия Октября начнут уже в июле-августе 2021 года. В этом году под снос подадут пять жилых домов. На месте снесенных бараков может появиться прогулочная зона, технопарк или сквер.

- Нам правительство зарезервировало 2,3 миллиарда рублей, чтобы отселить граждан, проживающих по проспекту 60-летия Октября. Так как люди, проживающие в этом аварийном жилье - не первоочередники, мы прекрасно понимаем остроту проблемы. Я вас прошу, Сергей Анатольевич, подготовить отдельную программу, найти законное основание и определиться со сроками и перечнем граждан, попадающих под программу, - дал поручение Сергею Кравчуку, мэру Хабаровска, Михаил Дегтярев.

В этом году на эти цели в краевой бюджет поступит 300 миллионов рублей.

- Город на эти деньги должен определиться, каким образом эта программа будет реализована. Один из способов - участие в долевом строительстве. Можно сделать так, чтобы эти деньги пошли на взнос строителям, которые могут предоставить новые квартиры, - подчеркнул Дарий Тюрин, министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Власти примут во внимание мнение самих жителей. Так, некоторые изъявили желание переехать в частные дома. У администрации города в этом вопросе уже есть опыт. После наводнения 2013 года для переселения подтопленцев быстро возвели такие дома.

- Эта «красота» на проспекте должна стать историей, - сказал Михаил Дегтярев.

Отдельно Михаил Дегтярев посоветовал Сергею Кравчуку обдумать, как можно будет использовать освободившуюся территорию. Пятак между проспектом и железнодорожными путями по всем нормам не может быть застроен многоэтажными жилыми домами. К тому же вскоре сам проспект 60-летия Октября будет расширен.

- Я жду переселения с 1975 года. Неужели это случится? Если дома все же снесут, я бы хотела переехать в частный дом, - сказала Елена Александровна, жительница одного из домов по проспекту 60-летия Октября. - А на этом месте можно было бы сделать какой-нибудь технопарк.

С мнением хабаровчанки Михаил Дегтярев согласился и порекомендовал мэру Хабаровска собрать мнение всех жильцов о том, как можно было бы облагородить территорию.