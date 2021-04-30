Комсомольск-на-Амуре может стать Городом трудовой доблести

Сейчас в Комсомольске ждут решения Владимира Путина о присвоении статуса "город трудовой доблести" Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Комсомольчане во время прохождения прямой линии с Михаилом Дегтяревым 28 апреля не могли не задать ему вопрос - как насчет присвоения Городу юности официального звания «Город трудовой доблести»? Информация о том, что это может случиться, стала известна еще в середине февраля после встречи врио губернатора с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда глава региона прямо попросил главу государства рассмотреть вопрос о присвоении звания, вполне заслуженного Комсомольском трудовыми подвигами в годы Великой Отечественной войны. «Славный город, промышленный центр Дальнего Востока. Это в полной мере народная инициатива», - аргументировал тогда Михаил Владимирович. Путин ответил: «Рассмотрим самым благожелательным образом».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это те города, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявившие при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Что по всем пунктам соответствует Комсомольску-на-Амуре.

На прямой линии Дегтярев подтвердил, что сам ждет решения президента с нетерпением.

- Положение о звании мы подписали с председателем краевой Закдумы. Материалы для присвоения почетного статуса одобрены экспертами российской академии наук. Я лично президенту в феврале передал документы, ходатайство в интересах комсомольчан. Сегодня у нас апрель, за это время работает экспертное управление президента, оргкомитет Победы. Но, как правило, такие торжественные указы выходят в преддверии какого-то праздника. В данном случае, вероятно, Весны и труда или Дня России. Поэтому, я думаю, ждать осталось совсем недолго, - ответил Михаил Дегтярев.