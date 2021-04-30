Михаил Дегтярев предложил убрать СИЗО из центра Хабаровска

Кроме того, вскоре может быть отремонтирована площадь Серышева Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что СИЗО №1, расположенное по улице Знаменщикова, 6, могут вскоре перенести в новое место. Следственный изолятор у МТЦ «Счастье» могут сместить на окраину города.

- По СИЗО обязательно будем обращаться в министерство юстиции России к министру Константину Чуйченко. Он скоро приедет в Хабаровск по моему приглашению. Буду просить перенести СИЗО №1 из центральной части города. Если даже оно будет в черте города, то хотелось бы, чтобы это место было на окраине Хабаровска, но никак не на площади Серышева. Не место здесь этому заведению, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

На соседство с учреждением такого характера жители микрорайона жалуются уже не первый год. Не все чувствуют себя комфортно во время прогулок вдоль забора с колючей проволокой. К тому же вскоре может быть отремонтирована площадь Серышева. Ее чиновники посетили во время объезда по Хабаровску.

Обойдя площадь по полуасфальтированным и импровизированным тропинкам, главы региона и города пришли к выводу, что территория простаивает бессмысленно, не принося никакого удовлетворения местным жителям.

- Площадь уже давно требует благоустройства. Кроме того, вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком мы договорились подготовить предложения по изменению схемы движения вокруг этой площади. Очевидно, что транспортная схема тут устарела: постоянные пробки, а пешеходам невозможно перейти дорогу, - сказал Михаил Дегтярев.

Именно за площадь Серышева отдал свой голос Михаил Дегтярев в голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на сайте gorodsreda.ru.