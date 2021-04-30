Осложнения после коронавируса: тяжелобольному коту в Магадане требуется полмиллиона рублей на лечение

Коту поставили предварительный страшный диагноз: «Вирусный перитонит кошек» (FIP) Фото: Предоставлено героем публикации

Мейн-кун красивого серо-белого окраса гордо смотрит на всех вокруг. Несмотря на свою надменность и грозное имя (его зовут Викинг), котик ласков и мил с домашними. С виду и не скажешь, что питомец тяжело болен. У Викинга нашли страшное заболевание, которое уничтожает его внутренние органы. В отчаянии хозяйка обаятельного кота пошла в соцсети за поиском помощи.

Котик стал плохо кушать и прятался по темным местам, потом у него появились сопли Фото: Предоставлено героем публикации

Прежде чем рассказывать о необычной истории любви человека и животного, «Комсомолка» связалась с ветклиникой, которая осматривала кота. Специалисты подтвердили информацию о редком заболевании Викинга. Также «КП» ознакомилась с документами и публикует их в материале.

Питомец рос здоровым, но внезапно в начале апреля ему стало плохо Фото: Предоставлено героем публикации

«ПОЧКИ ПОЧТИ РАЗВАЛИЛИСЬ»

Викинг появился в семье Даниловых два года назад. Трехмесячного котенка хорошо приняли другие собратья и собака, новоиспеченный член семьи быстро стал всеобщим любимцем. Питомец рос здоровым, но внезапно в начале апреля ему стало плохо.

- Он стал плохо кушать и прятался по темным местам, потом у него появились сопли. Мы повезли кота в клинику, специалисты поставили диагноз «Герпесвирусная инфекция», назначили лечение. Но Викингу лучше не становилось, и спустя несколько дней его начало сильно рвать, - рассказала «КП» Татьяна Данилова, хозяйка кота Викинга.

Для того, чтобы продлить жизнь Викингу, Татьяне нужно минимум 462 тысячи рублей Фото: Предоставлено героем публикации

Затем последовало полное обследование и предварительный страшный диагноз: «Вирусный перитонит кошек» (FIP). В брюшной полости Викинга обнаружили жидкость, нашли признаки хронического заболевания печени, желчного пузыря, почки почти развалились. Оказалось, что FIP развился у мейн-куна после перенесенного коронавируса кошек.

В брюшной полости Викинга обнаружили жидкость Фото: Предоставлено героем публикации

- Коронавирус кошек - заболевание желудочно-кишечного тракта, как чума у собак. Это не то же самое, что ковид у человека. Этот вирус имеет свойство мутировать в организме кота. На это может влиять и стресс, и ослабленный иммунитет, и многое другое. FIP повреждает организм и ткани животного, а иммунитет начинает активно включаться в борьбу и убивать сам себя. Такое случается в 1-3% случаев от общего числа заболевших котов. Лекарство, которое может помочь, в ветеринарии еще никто не создал, - прокомментировала Татьяна Кидалашева, владелица ветеринарной клиники «Багира», где лечат Викинга.

АМПУЛА НА ВЕС ЗОЛОТА

В ветеринарии лекарства нет, а вот в людской фармацевтике есть. Американские ученые провели исследования и выяснили, что от вирусного перитонита кошек помогает нуклеозид GS. Его применяют при лечении тяжелых инфекционных заболеваний, например, лихорадки Эбола. О полном выздоровлении питомца говорить не приходится - еще не проводилось нужных исследований, - но ремиссия наступает. У Татьяны и Викинга появилась надежда, но она уж очень шаткая.

Викинг появился в семье Даниловых два года назад Фото: Предоставлено героем публикации

- Этот препарат стоит от 5500 рублей за ампулу. Курс лечения - 84 дня. Но дело в том, что это лекарство нельзя купить в открытом доступе. Люди, которые лечат этим лекарством своих питомцев, приобретают его в закрытых группах. Ветеринарная клиника может лишь его вколоть на страх и риск хозяина, - добавила владелица мейн-куна.

Для того, чтобы продлить жизнь Викингу, Татьяне нужно минимум 462 тысячи рублей. Таких денег хозяйка кота собрать не в силах, поэтому от отчаяния опубликовала пост в соцсетях, где попросила неравнодушных людей о помощи.

Оказалось, что FIP развился у мейн-куна после перенесенного коронавируса кошек Фото: Предоставлено героем публикации

«НАЧИНАЮ ПАДАТЬ ДУХОМ»

- Главная цель - спасти любимца. Понимаю, что есть шанс его вылечить, что существует лекарство, способное ему помочь, но я не могу его купить, потому что нет денег. Кредит мне не потянуть, но я все равно готова биться за Викинга до последнего, - поделилась Татьяна.

В отчаянии хозяйка обаятельного кота пошла в соцсети за поиском помощи Фото: Предоставлено героем публикации

В адрес хозяйки тяжелобольного мейн-куна сыплются оскорбления и упреки в попытках нажиться на котике. Татьяна признается: «Начинаю падать духом, хочется закрыть сбор, но смотрю на Викинга и понимаю, что не могу так с ним поступить». Если владелица питомца не успеет спасти жизнь любимца, то все деньги передаст приюту.

Но есть и те, кто готов помочь отчаявшейся Татьяне. На данный момент на лечение Викинга собрано около 47 тысяч рублей. Помочь мейн-куну можно, перечислив любую сумму на карту, привязанную к номеру +7 924 850-53-10.