«Ждем с молоком»: в Хабаровск на реабилитацию привезут брошенного медвежонка Умку

Малыш Умка готов к полету в Хабаровск. Фото: социальные сети приюта "Спаси меня".

Завтра, 1 мая, в Хабаровск из Екатеринбурга прилетит необычный пассажир - бурый трехмесячный медвежонок Умка. Рейс U6-173 «Уральских Авиалиний» прибывает в Хабаровск в 10:50. Желающих встретить медвежонка и его куратора Карена Даллакяна будут ждать у грузового терминала аэропорта (Матвеевское шоссе, 34Д) к 10:30. В аэропорту Умку планируют накормить, поэтому он будет рад, если его встретят с молоком.

Брошенного бурого медвежонка Умку нашли в феврале 2021 года на заправочной станции на трассе у Чебаркуля в Челябинской области. Умку сразу же доставили в приют «Спаси меня», который курирует ветеринар Карен Даллакян.

- Февраль, мороз, пурга. На заправку заезжают жители Челябинской области. Смотрят, стоит коробка, и в ней что-то шуршит. Сначала подумали, что это новорожденный щенок. Но тут заметили нехарактерные когти, лапки и совсем другую мордочку. Оказалось, что там был медвежонок Умка. Его срочно доставили к нам, и мы уже взяли его на временное попечение. Сразу же подключили к вопросу полицию и экологические организации области, - рассказал «КП»-Хабаровск» Карен Даллакян, руководитель приюта «Спаси меня».

Умке понравился временный дом. Фото: социальные сети приюта "Спаси меня".

Хабаровск не зря выбран местом для реабилитации Умки. По словам Карена Даллакяна, центр диких животных «Утес» считается одним из лучших в вопросах реабилитации медведей. Средства на транспортировку и корм для медвежонка собирали всей Челябинской областью. Меньше чем за два дня удалось собрать чуть больше 150 тысяч рублей.

- В прошлом году мы передали «Утесу» троих медведей. Мы уже много лет сотрудничаем с этим центром и уверены в их профессионализме, - рассказал Карен Даллакян. - Сейчас Умке уже три месяца, а после четырех месяцев передавать медведя на реабилитацию не имеет никакого смысла, так как животное становится слишком взрослым для необходимых манипуляций.

Сейчас Умка прекрасно себя чувствует. Он уже успел плотно позавтракать кашей.

- Он еще «молочный медвежонок», поэтому мы тщательно следим за его питанием. Перед вылетом мы еще раз накормим Умку и отправимся в долгий полет, - добавил ветеринар.

Есть и еще один прекрасный повод для визита в Хабаровск. Завтра свой день рождения отметит тигр Жорик, переданный в «Утес» в октябре 2010 года.

- Для всей Челябинской области это очень важное событие, которые мы просто не могли пропустить. С нетерпением ждем встречи с Жориком, - заключил Карен Даллакян.