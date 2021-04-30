«Хабаровчане очень чистоплотные люди», - депутат городской думы Виталий Морозов

Виталий Морозов рассказал, как улучшить экологическую ситуацию в городе Фото: Максим Молотов

Депутат Хабаровской городской думы Виталий Морозов в эксклюзивном интервью «КП» - Хабаровск» рассказал, как улучшить экологическую ситуацию в городе.

- Виталий Евгеньевич, могли бы вы рассказать, как именно вы – юрист – работаете с населением? Район у вас все же не образцово-показательный…

- А я люблю свой избирательный округ. Основная форма моей работы – это встречи с населением Краснофлотского района Хабаровска два раза в месяц. Формат – отчет, диалог и консультирование. Заблаговременно уведомляются сотрудники комитета по управлению районом. Территориальная группа выезжает в составе: городской депутат, депутат краевой Думы и представитель районной администрации. Иногда может включаться кто-то из профильного ведомства, иногда – журналисты и общественники. Моя «епархия» - база КАФ и частный сектор южнее нее. Главный смысл этих встреч – информационный. Выступают сотрудники комитета администрации. Информируют они в основном по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. В частном секторе – это самая болезненная тема. Добрая половина жалоб и обращений жителей поступает по поводу мусорных куч, помоек, несанкционированных свалок. По сезону приглашаются сотрудники МЧС. Они информируют людей о правилах поведения в противопожарный сезон. Медики консультируют, как обезопасить себя от клещей и что делать, если клещ все-таки укусил.

- Это что-то пропагандистское? Вроде: не жгите траву – пожар будет?

- Вовсе нет. Это практические советы, например, где можно и как нужно сжигать траву, чтобы получить золу для огорода. А мне как депутату и юристу достается миссия разъяснительная – переводить на разговорный, понятный язык тонкости нормативных правовых актов, непосредственно касающихся жизни людей. Бывает, что и с личными даже вопросами обращаться. Как развестись, как оформить часть дома в собственность, как подать в суд, какие документы нужны для того, чтобы взять в аренду землю. Иногда людям нужно просто поговорить, и здесь проявляется уже почти психоаналитическая функция народного избранника. Это, между прочим, особенность работы депутата в частном секторе.

11 февраля территориальная группа выезжала на улицу Победы

- Приведите конкретные примеры общения с избирателями из практики уже этого года.

- Пожалуйста. 11 февраля территориальная группа выезжала на улицу Победы. Собирались возле дома №31. Пришло около полутора десятков человек. Вопрос обсуждался для жителей очень важный – никудышное состояние дороги. Люди хотят асфальт. Но дело в том, что – и это пришлось разъяснить с демонстрацией документов – дороги в частном секторе относятся к четвертой категории. Максимум, что на них можно сделать – это насыпать и разровнять гравия. Ну, по нормативам так. Построить капитальную дорогу почти нереально. Это такой же в масштабах даже края глобальный вопрос, как освоение Марса. И такой же затратный. Ограничились отсыпкой. Полезность встреч с избирателями еще и в том, что поднимаемые ими проблемы приобретают вид документов. На заседаниях Думы мы адресуем списки этих проблем органам исполнительной власти. Они обязаны реагировать и они реагируют. Например, обитатели улицы Майской дружно потребовали асфальтной дороги. И что вы думаете – ее сделали. Не полностью, но заасфальтировали – на сколько выделенного бюджета хватило.

- Неужели все поголовно недовольны дорогами?

- Отнюдь. Жителей улицы Чайковского, наоборот, устраивает их дорога. А на улице Корабельной все в восхищении от наружного освещения. Но таких жизнерадостных активистов, к сожалению, меньшинство.

- Все депутаты в один голос говорят о дорогах и свалках. Но что с мусорными полигонами? Почему город, особенно окраины, буквально тонет в отбросах?

- Хабаровчане – это очень чистоплотные люди. Я вижу проблему в том, что в городе нет единого регионального оператора вывоза отходов. В соответствие с федеральным законодательством такой оператор должен быть. Имелся бы – с него и был бы весь спрос. В прошлом году одну компанию выбрали, но в конце прошлого же года она ликвидировалась. В 2021 году конкурс объявили. Пока тихо. Сейчас мусором занимаются комитеты по управлению районом и Спецавтохозяйство. И потом, нет специальных площадок для аккумуляции мусора. Люди не знают, куда им девать отходы. Вообще, неплохо было бы подумать над специальной «мусорной картой Хабаровска». Как бы странно это не звучало.

- И напоследок. От чего, по-вашему, зависит личный рейтинг депутата?

- Личный рейтинг, он же общественный авторитет зависит только от избирателя. Помимо искреннего желания принести пользу, депутат должен обладать еще и некоей «пробивной способностью». Решать многие вопросы приходится, преодолевая бюрократические барьеры. Еще нужно иметь довольно «толстую кожу». Нам улыбаются немногие.