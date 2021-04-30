Ведьмы спляшут, задрав подолы, на хабаровском кладбище?

Художник Алексей Черкасов считает, что Вальпургиева ночь опасна для всех. Фото из архива А. Черкасова

Вальпургиева ночь в этом году предстоит уникальная. Во-первых, синоптики обещают нестабильное магнитное поле. Это значит, что все темное в человеке, подавляемое его волей в обычные дни полезет наружу – подсознание отпустит вожжи. Во-вторых, сегодня Страстная пятница – один из главных и самых строгих дней в году. Он связан с муками, которые Спаситель принял перед смертью и воскрешеньем. В третьих, завтра – праздник Весны и Труда (такие дни в советское время называли «Красной Пасхой») – тоже ничего хорошего. Советы боролись и с верой и с суевериями, а заодно с народными обычаями, праздниками и приметами, с христианами и сатанистами в равной степени. Схождение в одной временной точке трех не очень веселых дат – не сулит ли нам чего-то ужасного?

- Сулит. В эту ночь постарайтесь рано и крепко заснуть, ни с кем не ругаясь и, желательно вообще ни с кем не общаясь. Лучше лечь спать голодным. Энергетика человека, особенно более чувствительных к паранормальным эманациям женщин, в эту ночь как бы истончается. Недаром Вальпургиева ночь с древности была порой ведьм. Вполне возможны пророческие, вещие сны. Они могут быть как хорошие, благостные, так и устрашающие. Положите рядом с собой листок бумаги и карандаш, заведите будильник и, проснувшись, постарайтесь быстро записать сюжет сновидения. Потом можете досыпать. А вообще, ни желайте никому ни зла ни добра, приведите себя в нулевое состояние. Вальпургиева ночь – не шутки, тысячелетний опыт предков никто не отменял. Все приметы вышли из вековых наблюдений, а делали их люди умные и внимательные, - считает Светлана, известная хабаровская целительница.

Есть и другая точка зрения – человека, который твердо стоит на материалистических позициях. Хотя сам при этом занимается делом исключительно духовным.

- Я верю в то, что после смерти человек становится просто предметом. Никакой жизни после смерти нет. Поэтому все россказни про ведьм, пляшущих, задрав подолы, на шабаше на Хабаровском кладбище – такая же чушь, как и хождение Иисуса по воде. Человек так устроен – постоянно стремится все объяснить, а когда не может, то начинает выдумывать. Отсюда рождаются все религии. Я понимаю, почему некоторые стремятся в Вальпургиеву ночь ощутить дыхание потусторонних сил. Ощущения нужны. В нашей действительности уже не осталось ни политики, ни веры, ни полноценного досуга, ни способности наслаждаться чем-то кроме гаджетов или – в лучшем случае – свального греха. Вот люди играют, выпуская темные стороны натуры наружу. Хотя бы в Вальпургиеву ночь. Это эмоциональный выброс, как и любой праздник. Пускай они собираются на кладбищах, лишь бы кошек не мучили. Вальпургиеву ночь можно сравнить с актом покаяния или запоя: ты обнуляешься, совершаешь что-то окончательное и начинаешь жить снова. Одно верно – ведьмы, в чем бы это не выражалось, однажды придут за тобой. Так что ночь эта опасна для всех, - уверен замечательный хабаровский художник и поэт Алексей Черкасов.

Отнесемся же к предостережениям серьезно. Чем черт не шутит. Практическое воплощение Вальпургиевой ночи, только при свете дня, можно будет наблюдать на завтрашней «Монстрации».