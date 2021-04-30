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Общество30 апреля 2021 12:20

Ведьмы спляшут, задрав подолы, на хабаровском кладбище?

Хабаровчане готовятся встретить Вальпургиеву ночь, Пасху и праздник Весны и Труда в нулевом состоянии
Максим Молотов
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Художник Алексей Черкасов считает, что Вальпургиева ночь опасна для всех. Фото из архива А. Черкасова

Художник Алексей Черкасов считает, что Вальпургиева ночь опасна для всех. Фото из архива А. Черкасова

Вальпургиева ночь в этом году предстоит уникальная. Во-первых, синоптики обещают нестабильное магнитное поле. Это значит, что все темное в человеке, подавляемое его волей в обычные дни полезет наружу – подсознание отпустит вожжи. Во-вторых, сегодня Страстная пятница – один из главных и самых строгих дней в году. Он связан с муками, которые Спаситель принял перед смертью и воскрешеньем. В третьих, завтра – праздник Весны и Труда (такие дни в советское время называли «Красной Пасхой») – тоже ничего хорошего. Советы боролись и с верой и с суевериями, а заодно с народными обычаями, праздниками и приметами, с христианами и сатанистами в равной степени. Схождение в одной временной точке трех не очень веселых дат – не сулит ли нам чего-то ужасного?

- Сулит. В эту ночь постарайтесь рано и крепко заснуть, ни с кем не ругаясь и, желательно вообще ни с кем не общаясь. Лучше лечь спать голодным. Энергетика человека, особенно более чувствительных к паранормальным эманациям женщин, в эту ночь как бы истончается. Недаром Вальпургиева ночь с древности была порой ведьм. Вполне возможны пророческие, вещие сны. Они могут быть как хорошие, благостные, так и устрашающие. Положите рядом с собой листок бумаги и карандаш, заведите будильник и, проснувшись, постарайтесь быстро записать сюжет сновидения. Потом можете досыпать. А вообще, ни желайте никому ни зла ни добра, приведите себя в нулевое состояние. Вальпургиева ночь – не шутки, тысячелетний опыт предков никто не отменял. Все приметы вышли из вековых наблюдений, а делали их люди умные и внимательные, - считает Светлана, известная хабаровская целительница.

Есть и другая точка зрения – человека, который твердо стоит на материалистических позициях. Хотя сам при этом занимается делом исключительно духовным.

- Я верю в то, что после смерти человек становится просто предметом. Никакой жизни после смерти нет. Поэтому все россказни про ведьм, пляшущих, задрав подолы, на шабаше на Хабаровском кладбище – такая же чушь, как и хождение Иисуса по воде. Человек так устроен – постоянно стремится все объяснить, а когда не может, то начинает выдумывать. Отсюда рождаются все религии. Я понимаю, почему некоторые стремятся в Вальпургиеву ночь ощутить дыхание потусторонних сил. Ощущения нужны. В нашей действительности уже не осталось ни политики, ни веры, ни полноценного досуга, ни способности наслаждаться чем-то кроме гаджетов или – в лучшем случае – свального греха. Вот люди играют, выпуская темные стороны натуры наружу. Хотя бы в Вальпургиеву ночь. Это эмоциональный выброс, как и любой праздник. Пускай они собираются на кладбищах, лишь бы кошек не мучили. Вальпургиеву ночь можно сравнить с актом покаяния или запоя: ты обнуляешься, совершаешь что-то окончательное и начинаешь жить снова. Одно верно – ведьмы, в чем бы это не выражалось, однажды придут за тобой. Так что ночь эта опасна для всех, - уверен замечательный хабаровский художник и поэт Алексей Черкасов.

Отнесемся же к предостережениям серьезно. Чем черт не шутит. Практическое воплощение Вальпургиевой ночи, только при свете дня, можно будет наблюдать на завтрашней «Монстрации».

Общество: ВОПРОС ДНЯ