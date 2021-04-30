Рейсовый автобус опрокинулся в Нанайском районе Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нанайском районе Хабаровского края в кювет упал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Лидога – Ванино. В транспортном средстве находились 32 пассажира и два водителя. По предварительным данным, есть пострадавшие, информацию о погибших не подтверждают.

- ДТП произошло в 140 километрах от населенного пункта Лидога на трассе Лидога – Ванино. На данный момент силы и средства еще добираются на место. Пока информации о погибших нет, есть только пострадавшие. Автобус совершил опрокидывание в кювет, - сообщили в краевом МЧС.

На место ДТП были направлены экипаж ГИБДД, кареты «скорой помощи» и пожарный расчет местного пожарно-спасательного гарнизона.

Со слов очевидцев около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе.

Для транспортировки людей из г. Советская Гавань выехал автобус. Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИББД, проводятся оперативно-следственные мероприятия.