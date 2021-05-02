Главным тренером ХК «Амур» стал Владимир Воробьев

У главного тренера внушительный послужной список -"Фото ХК "Амур"

В хоккейном клубе «Амур» новое назначение. На пост главного тренера сезона 2021-2022 назначен Владимир Воробьев. Кандидатура была утверждена составом попечительского совета клуба под председательством Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Амур».

У нового главного тренера внушительный послужной список. С 2015 года Владимир Воробьев работал в тренерском штабе московского «Динамо», занимал также и должность главного тренера. Карьеру в тренерстве Владимир Воробьев начал еще в 2011 году, сначала занимал должность помощника тренера «Северстали», затем, в 2013 стал помощником главного тренера «Донбасса», здесь проработал до 2014 года и ушел на ту же ставку в «Барыс».

И вот, в 2015 началась карьера в клубе «Динамо», сначала в должности помощника главного тренера, а позже, в 2017 году Владимир Воробьев стал главным тренером московского «Динамо». Через год Воробьев вступил в тренерский штаб Крикунова и возглавил клуб, до конца этого сезона тренировал москвичей.

Ребята из «Амура» поблагодарили за работу главного тренера прошлого сезона Сергея Светлова, пожелали успехов и карьерного роста. О том, кто будет помогать Воробьеву тренировать хоккеистов в грядущем сезоне 21-22 клуб сообщит болельщикам дополнительно.