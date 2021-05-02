Медицина стала основной темой прямой линии Михаила Дегтярева в соцсетях Фото: Правительство Хабаровского края

Вопросы медицины занимают добрую половину всех обсуждаемых в общественном пространстве проблем. Не стала исключением и прошедшая недавно прямая линия в соцсетях врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с жителями региона. Большая часть заданных ему вопросов, так или иначе, касалась сферы здравоохранения.

Случаи вскрывались в основном частные, точечные. Например, оставшийся неизвестным медицинский работник спросил руководителя края, когда медикам выплатят «ковидные» деньги за март? Дегтярев сильно удивился и сделал неожиданный ход.

- Давайте мы уточним. Прямо сейчас позвоним моему заместителю Никонову Евгению Леонидовичу. Вот сейчас набираю и звоню при вас.

Н. – Добрый вечер, Михаил Владимирович.

Д. – Евгений Леонидович, вот я в прямом эфире в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», спрашивают меня: «Где ковидные выплаты за март?». Проинформируйте и меня, и читателей.

Н. – Насколько я знаю, у нас все выплаты состоялись. Просто нужно определиться из какого учреждения пришло это обращение. Мы тогда разберёмся конкретно и точечно.

Д. – То есть вы хотите сказать, что за март выплаты ушли, и если где-то их нет, то это вопрос к главному врачу и мы с ним разберемся? Правильно?

Н. – Да.

Д. – Это безобразие! Я вижу, к сожалению, только фотографию (обращающегося), но попрошу помощников дать контакты этого пользователя. С ним надо связаться и узнать, в каком учреждении здравоохранения нет выплат. И мы с вами утром разберемся, хорошо?

Н. – Да я думаю, что уже вечером разберемся.

Решать вопросы с ходы, не откладывая в долгий ящик – в манере Михаила Дегтярева. Это эффективно, потому что срабатывает формула «от частного случая – к общему правилу». Так мужчина из поселка Катен спросил, когда его односельчан начнут прививать от коронавируса? Врио тут же дал поручение помощникам прояснить ситуацию, а Минздраву – подготовить выездную бригаду.

По ковиду вообще было задано много вопросов – очень уж больно пандемия ударила по людям. Иногда эта проблема оборачивалась и неожиданной стороной. Прозвучал вопрос - почему врачей заставляют делать антиковидные прививки под угрозой увольнения? Михаил Владимирович развил эту тему так:

- Давайте адрес, посмотрим, что за больница. Никаких указаний по поводу «обязаловки» ни я, ни кто-то другой, не давал. Это добровольное дело. Но от себя хочу сказать. Я лично привит «Спутником». Привился в августе прошлого года… или даже в июле. До сих пор, а прошло уже 10 месяцев, сохраняются антитела. Никаких побочных эффектов. Мои родители, которым за 70, они живут в Москве, тоже привились – и никаких проблем. Сохраняется иммунитет, все живы-здоровы. Вокруг все переболели, часть знакомых вообще умерла – зачем такие риски нужны? Когда весь мир стоит в очереди за нашей прививкой, не может ее получить, у нас государство дает ее бесплатно, в том числе и в дальние поселки – мы организовываем выезды бригад. А люди отказываются. Поэтому я просто от души рекомендую - сделайте прививку сами, привейте близких, и лето пройдет намного лучше, чем без прививки. Никаких рисков. Мы получим возможность открывать больше учреждений, проводить больше мероприятий, в том числе и массовых. Будет лучше для здоровья, для всех.

В ходе довольно продолжительной беседы с жителями края Михаил Дегтярев дал краевому минздраву около десятка прямых поручений. Опыт показывает, что все они будут выполнены, так как врио имеет обыкновение брать их под личный контроль. Кстати, именно так получилось с «ковидными» выплатами – на следующий день после звонка Евгений Никонов доложил, что деньги адресаты получили. Характерно, что об исполнении сообщил не только минздрав, но и сами пожаловавшиеся главе региона медики.