Сергей Фургал: последние новости на 2 мая 2021 года Фото: Социальные сети

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал все еще находится в больнице при СИЗО – «Матросская тишина». Как пишет «Коммерсантъ», обвиняемому удалось встретиться со своим адвокатом, Сергеем Грозой, причем адвокат сам только перенес болезнь. Встреча была короткой, так как оба еще не до конца пришли в себя после перенесенного коронавируса, как пишет издание, один с трудом говорит, а второй с трудом пишет. Тем не менее Сергей Фургал выразил благодарность медикам за уход и заботу, и попросил адвоката в следующий раз привезти ему малинового варенья.

Встретиться с подзащитным Грозе удалось благодаря договоренности с лечащим врачом Фургала. Начальник медсанчасти ФСИН России Александр Кравченко проверил справки Грозы и Фургала об отсутствии инфекции и позволил адвокату приехать к двум часам дня минувшей пятницы.

Как пишет «Коммерсантъ», по словам адвоката, спецблок и ковидное отделение «Больницы» расположены на четвертом этаже тюрьмы, поэтому для встречи с ним Сергею Фургалу не пришлось даже выходить на улицу: «войдя в следственный кабинет и сев к столу, Фургал тут же уронил голову на руки».

Сам адвокат чувствовал себя не многим лучше. Лишь две недели прошло с момента, как его выписали из ковидного госпиталя, и подъем на четвертый этаж дался ему тяжело, после только перенесенной пневмонии.

Встреча была очень недолгой, Фургал говорил с трудом, а Гроза не мог быстро писать просьбы Сергея Ивановича. Как выяснилось, тюремные врачи дали «слишком уж оптимистичные прогнозы» о состоянии экс-губернатора. Ему так и не сделали КТ легких, проверку провели лишь на переносном аппарате, который работает от аккумулятора. Но даже не смотря на этот полевой способ, изменения в легких все-же были обнаружены. Сам Фургал, в прошлом терапевт, оценил поражения на 45%. Сопровождается болезнь сильной одышкой, слабостью и тремором, особенно беспокоят арестанта резкие перепады давления.

Адвокат принес для Фургала свежую прессу, которой тот лишился в «больнице». Арестант попросил при следующем визите привезти ему банку малинового варенья. Гроза сообщил, что переведут в камеру Фургала скорее всего после праздников, 11 мая.

Напомним, Сергея Фургала арестовали прошлым летом, его обвинили в двух убийствах и покушении 16-летней давности.

В социальных сетях сегодня, 2 мая «гуляет» информация, что Владимир Жириновский сделал публичное заявление, касающееся Фургала. В федеральных СМИ сообщается, что лидер ЛДПР назвал себя авторитетным политиком и намерен просить президента о помиловании для Сергея Фургала сразу после того, как будет оглашен приговор.

- Высока вероятность того, что президент не откажет просьбе одного из самых авторитетных политиков России», —передают СМИ слова Жириновского.

Лидер партии заметил, что без партийной принадлежности Фургал бы не стал депутатом. Более того, Владимир Вольфович очень резко отозвался о тех, кто считает, что партия не помогает экс-губернатору.