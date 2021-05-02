«Наша задача – сохранить в отрасли малый бизнес» - Сергей Рябченко

Сергей Рябченко признался, что ассоциация делает все, чтобы сохранить в отрасли малый и средний бизнес Фото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире радио «КП» - Хабаровск» выступил президент ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Тема, которую затронул гость студии, сейчас на слуху у каждого, кто связан с рыбной отраслью – последние изменения в законодательство по распределению рыболовных участков. Сергей Рябченко признался, что ассоциация делает все, чтобы сохранить в отрасли малый и средний бизнес.

- Сергей Михайлович, если говорить о торгах на рыболовные участки, то в законодательство был внесен ряд изменений. Не потеряем ли мы в итоге привязку к субъекту?

-Да, тема эта очень интересная, она сегодня на слуху. Действительно, в первом чтении, в редакции этого изменения закона о рыболовстве об электронных торгах участвовало бизнес-сообщество. Редакция законопроекта была согласована, и он прошел первое чтение. Однако, во втором чтении, редакция кардинально изменилась. Появилось предложение, чтобы рыболовные участки уходили на открытые аукционы. А нам хотелось бы все-таки, чтобы они уходили на конкурсы. Почему? Дело в том, что в конкурсах участвуют предприятия, которые зарегистрированы в субъекте, и у них уже есть соответствующая производственная инфраструктура. Там работают люди, которые живут на этой территории - в северных районах края, в частности, на Камчатке, на Сахалине, в Магадане и занимаются рыбным промыслом. Поэтому мы увидели эту опасность и, конечно, обратились к спикеру Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с предложением «Ну давайте-ка мы немножко притормозим этот законопроект?». Ведь он сильно отличается от того, каким он был в первом чтении, которое уже согласовали с аппаратом правительства Российской Федерации, и бизнес-сообществом. Почему такой крутой поворот? Валентина Ивановна высказала - в чем вопрос, почему бизнес – сообщество сегодня возмущено тем, что творится?

- И что же в итоге, какая дальнейшая судьба этого законопроекта?

- Важную роль в этой ситуации сыграла Всероссийская ассоциация промышленников и рыбоэкспортеров во главе с Германом Зверевым. Законопроект прошел второе чтение, а на третье не вышел – его вернули на доработку. Была создана рабочая группа с тем, чтобы бизнес-сообщество участвовало, и вышел нормальный законопроект, который бы позволял выставлять участки для добросовестных пользователей на конкурсной основе. А вновь образованные участки – выставлять на аукцион. Это логично. Но никак нельзя сегодня забирать то, чем предприятие пользовалось и добросовестно на протяжении последних там 10, 15 и более лет. Поэтому сегодня мы участвуем в рабочей группе по доработке этого законопроекта, чтобы он имел ту форму, которая устраивает бизнес-сообщества и позволит, повторяю, добросовестным пользователем выйти с участками на конкурсную основу.

- Вы много говорили про разумный подход в работе рыбной отрасли. Но на практике мы зачастую видим отсутствие логики и эффективности, почему так происходит?

- Могу сказать так. Сегодня есть много организаций и ведомств и федерального уровня, и других, которые считают, что много понимают в рыбном хозяйстве и в рыболовстве. Я считаю, что этим должны заниматься специалисты, этим должны заниматься профессионалы, и прежде всего, повторяю, в этом нужен разумный подход - семь раз отмерь - один раз отрежь! А у нас отрежут, а потом начинают считать и просчитаются. И загрузка заводов – 3-4 месяца в году. Для чего их тогда строили, зачем такие деньги выброшены? А главное, зачем эти объемы сняли у нормальных пользователей, которые не могут выйти на эти аукционы?

- Сколько еще в таких условиях малый и средний бизнес может продержаться в этой отрасли? Какой ваш прогноз?

- Я оптимист по сути. Хотя мы понимаем, куда движемся. Наша задача сегодня,- малый и средний бизнес сохранить. Как мы это будем делать? Как мы, какими методами будем защищать интересы наших членов ассоциации? Вообще всех рыбаков и предприятия, которые относятся к малому и среднему бизнесу? Время покажет, но пока мы работаем и есть результаты. По электронным торгам законодательство «завернуто» и сейчас идет доработка с участием бизнес-сообщества. Там роль координационного совета велика, а это общественная организация. То есть будем использовать все возможные методы и возможности для того чтобы малый средний бизнес в этой ситуации выжил.