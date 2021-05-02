«Ковер подо льдом»: в Магадане люди загребали навагу руками

«Богатейший край! Устрицы и навага - Бухта Старая Веселая, Магадан» -«Фото ВНИИРО»

На Колыме в бухте Старая Веселая 1 мая наблюдалось странное явление: местные жители собирали руками в ведра и пакеты… навагу. Живым ковром стала на время бухта, куда не взгляни, «кипела» вода. В социальным сетях появилось несколько видеороликов очевидцев этого странного явления. На одном из них местный житель запечатлел, как люди голыми руками нагребают живую рыбу в тару.

- Богатейший край, устрицы можно есть, только побольше их выбираешь, и все в рыбе. Сегодня день наваги! Это все навага, ковер, подо льдом, все забито навагой, - говорит автор видео. – Свежая, вкусная, живая навага. Бухта Старая Веселая, Магадан.

На ролике не видно конца и края массы наваги. Автор отметил, что подо льдом, в расщелинах ее еще больше.

Специалисты оперативно отреагировали на явление и отправились в бухту для разбирательства. Акваторию Старой Веселой обследовали и пришли к выводу, что случай не связан с техногенными причинами.

- В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, он достигал четырех с половиной метров. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к ее обсыханию, - сообщили в ВНИИРО. – После того, как начался прилив, оставшаяся рыба благополучно вернулась в море.

Специалисты добавили, что ситуация штатная, и навага обманулась в погоне за мелкими рачками.

- Такая масса наваги могла появиться на берегу из-за того, что море нагрелось, лед не сошел еще, рыба зашла в залив, затем, когда начался отлив она осталась на берегу. В этом случае, думаю, навага просто обманулась в погоне за пищей и осталась на мелководье после отлива, - сказал «КП» Евгений Тихменев, глава Дальневосточного межрегионального отделения общественной организации - международная академия наук экологии, безопасности человека и природы. – Похожая ситуация часто наблюдается в Магаданской области с сельдью, только причины другие - она идет на нерест в мелководье, места всей рыбе не хватает, и тогда сельдь может отложить очень много икры на высоту до полуметра. Картина в этот момент похожая на нынешнюю.

Собеседник «КП» добавил, что после нереста икра высыхает, и когда на нее наступаешь, она хрустит под ногами.